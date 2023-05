Am Mittwoch verstarb die US-amerikanische Sängerin Tina Turner im Alter von 83 Jahren. Mit Hits wie „What´s Love Got to Do With It“ und „The Best“ begeisterte sie die ganze Welt.

Bild: Maciej_Kosycarz

Die Rock-Ikone Tina Turner beim letzten Konzert ihrer Europatour im Jahr 2000 in Polen. Die gebürtige US-Amerikanerin hatte auch in Europa viele Fans.

Bild: Bert_Reisfeld

Rock-Duo Ike und Tina Turner bei einem Auftritt in Kalifornien. Gemeinsam feierten die beiden große Erfolge, zum Beispiel das weltweit bekannte Lied „A Fool in love“. 1962 heiratete das Paar. Tina Turner berichtete später in ihrer Autobiografie von physischer und sexueller Gewalt innerhalb der Beziehung.

Bild: Bob Lucas/Globe Photos

Tina Turner und Sohn Ronnie 1972 mit Hund Onyx am Pool ihres Hauses in View Park. Ronnie Turner, Sohn von Rock-Ikone Tina Turner, starb 2022 an Krebs.

Bild: Rolf_Haid

Nach ihrer gewonnenen Wette tanzte die Rocksängerin als Gast bei „Wetten, dass ...“ mit Moderator Thomas Gottschalk einen Wiener Walzer.

Bild: Rusty Kennedy

Tina Turner und Mick Jagger treten während des Live-Aid-Konzerts 1985 gemeinsam auf. Im selben Jahr gewann sie vier Grammys, nachdem sie sich in den Siebzigern von Ehemann Ike Turner scheiden ließ.

Bild: Ralf_Hirschberger

Singend und tanzend präsentierte Turner am Freitag 1999 ihr neues Album „Twenty Four Seven“ während einer Pressekonferenz in einem Berliner Hotel.

Bild: Evan Vucci

US-Präsident George W. Bush und First Lady Laura Bush stehen mit der Sängerin Tina Turner bei der Kennedy Center Honors Gala 2005.

Bild: epa Keystone Patrick Straub

Tina Turner und ihr Ehemann und Musikmanager Erwin Bach.

Bild: Britta Pedersen

Nicht nur ihre Stimme war einzigartig: Markenzeichen der Sängern waren auch ihre Haare und glitzernden Outfits. So wie hier, bei einem Auftritt in Berlin 2009.

Bild: Rhonda Graam

Sängerin Tina Turner in einer Szene der Dokumentation “Tina„. Der Film läuft im Programm Special Gala der Berlinale. Er markiert einen besonderen Punkt im Leben der verstorbenen Sängerin – er ist eine Art Vermächtnis der Tina Turner.

Bild: Christian Charisius

Die Pop-Diva Tina Turner war nicht nur bei den Fans beliebt: viele Popsängerinnen jüngerer Generationen bezeichnen sie als Vorbild. Darunter Lady Gaga, Beyoncé und Rihanna.

Bild: Steffen Schmidt

Die gebürtige US-amerikanerin liebte Europa und zog in den Neunzigern mit ihrem Partner in die Schweiz in den Kanton Zürich.

Bild: ARND WIEGMANN

Ein Mann hält eine rote Rose und schreibt eine Nachricht in Gedenken an die Sängerin Tina Turner am Tor zu ihrem Haus. Der Tod der Rock-Legende Tina Turner hat weltweit Betroffenheit ausgelöst. Turner starb am 24.05.2023 nach langer Krankheit in ihrem Haus in Küsnacht nahe Zürich, wie ein Sprecher am Abend mitteilte. Die “Queen of Rock ‚n‘ Roll„ wurde 83 Jahre alt.