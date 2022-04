Der Ukraine-Krieg verschafft dieser Ausstellung eine traurige Aktualität: Im Kunstmuseum Ravensburg sind Gemälde von Jacqueline de Jong zu sehen. Darunter – wie ein bedrückendes Mahnmal – Bilder voller Skelette, Panzer, Gasmasken, Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg und dem Golfkrieg. Durch Gas- und Bombenangriffe verstümmelte Körperteile, zur Unförmigkeit verzerrt. Es sind Bilder, die einen schaudern lassen. Man mag nicht hinsehen. Man kann nicht wegsehen.

Jacqueline de Jong hat erst kürzlich ein neues Werk angefangen, „Flüchtlinge im Schnee“ sollte es heißen und den Syrienkrieg thematisieren. Mittlerweile hat sie das Bild verändert und ukrainische Soldaten hineingemalt. Weil der Krieg sie nicht mehr loslässt. Und auch wer durch die Ausstellung „The Ultimate Kiss“ von ihr in Ravensburg geht, spürt schnell: Da ist eine Künstlerin, die hinschaut, wo es unbequem wird.

Jacqueline de Jong wurde 1939 in den Niederlanden geboren. Sie lebte auch lange Zeit in Frankreich.

Da sind die Bilder, die man definitiv nicht mehr als hübsch oder gefällig bezeichnen kann. Sie sind monströs. Mit Wesen – halb Mensch, halb Tier – die übereinander trampeln, mit Blut, das spritzt, voller Erotik und Gewalt. Vor allem sind sie bunt und überladen. Ein bisschen wirkt es, als ob de Jong all das Düstere der Welt in einzelne Gemälde zu pressen versucht. Weil – das – in unserem Alltag oft ausgesperrt, die Geschehnisse sauber poliert werden.

Die Bilder zum Golfkrieg sind genauso entstanden: De Jong war wütend auf die mediale Inszenierung des Krieges. Im Fernsehen sah sie nie das Leid, den der Golfkrieg verursacht hat – nicht die mörderische Realität.

Eine Künstlerin, die hinschaut, wo es unbequem wird: Jacqueline de Jong. | Bild: Damian Noszkowicz

Weggefährten beschreiben sie als eigensinnig und kritisch. Ihre Biografie ist faszinierend: Als Kind floh die heute 83-Jährige vor den Nazis, lebte als 20-Jährige in Paris, später in Amsterdam, studierte Französisch, Schauspiel und Kunst. Sie wurde eine der wenigen Frauen in der männerdominierten Kunstszene der 1960er-Jahre, malte Protestplakate als Teil der 68er-Bewegung und engagierte sich bei der Situationistischen Internationalen – einer linkspolitischen Gruppe europäischer Künstler.

So politisch wie de Jong ist, sind auch ihre Bilder. Voller Empörung. Und das schon bei den vermeintlich kleinen Kämpfen des Alltags. Einige der ausgestellten Werke zeigen etwa den alltäglichen Verkehrswahnsinn. In unübersichtlichen Szenen tummeln sich Fahrräder, Lkws und Autos zwischen Menschen, die mit ihren Gesichtern zu Fratzen verzerrt sind, die rücksichtslos übereinander – und über Unfallopfer – trampeln, während Gaffer, und in manchen Bildern auch der Tod selbst sie alle umrahmen.

Man mag nicht hinsehen, man kann nicht wegsehen: Jacqueline de Jong fordert mit ihrer Kunst das Publikum heraus. | Bild: Gert-Jan van Rooij

De Jongs Hang zum Makabren lässt sich nicht verleugnen. Irgendwie passt das auch – die Welt ist ja genauso. Nur ist es fast zu schade, dass ihre Bilder wie für Museen gemacht sind. Dass sie nicht in die Welt da draußen, außerhalb der Kulturinstitutionen passen. Denn wer will sich schon so überladene, mit Fratzen verzerrte und grelle Bilder ins Wohnzimmer hängen? Das ist zu viel des Ungemütlichen. Obwohl de Jong genau das will: zu uns kommen, uns aufrütteln und zeigen, was uns irritiert.

Manchmal ist sie seltsam intim. Das Bild, das den Ausstellungstitel prägt – „The Ultimate Kiss“ – zeigt den letzten Kuss mit ihrem verstorbenen Mann. Es wirkt obszön, wie er so nackt zu sehen ist, in jenem Moment, in dem er stirbt – in dem er noch einmal küsst – und de Jong in gewisser Weise mit ihm mitstirbt. Man kann nicht anders als hin- und zugleich wieder wegsehen. Ist das Werk überhaupt für einen bestimmt? Ist es nicht de Jongs ganz persönliches? Und wieder lässt sie einen mit einem unbequemen Gefühl zurück.