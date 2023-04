Fragebogen vor 2 Stunden Popmusiker Tim Bendzko findet, dass eine gute Ehe alle Probleme löst Der entscheidende Faktor sei jedoch das Vertrauen. Dann sind sogar Geheimnisse voreinander möglich, so Bendzko

Tim Bendzko, 38, hat mit Hits wie „Nur mal kurz die Welt retten“ den deutschen Pop geprägt. Sein neues Album „April“ (Sony) führt ihn in diesem Sommer auch in unsere Region: Am 17. Juli tritt er beim Summersound-Festival in Schopfheim auf. | Bild: Andre Josselin