Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten – heute ist die Folk-Pop-Sängerin Ela an der Reihe.

Wie viel Geld möchten Sie besitzen?

Genug zum Leben.

Was könnten Sie sich nicht verzeihen?

Unehrlichkeit und Betrug könnte ich mir nicht verzeihen.

Was bezeichnen Sie als männlich?

Spannende Frage; das Bild der Männlichkeit ist, wie ich finde, ein von der Gesellschaft geprägtes Ideal, was auch ständig im Wandel ist. Mit dem Schubladendenken sollten wir aufhören und stattdessen anfangen, uns dafür noch stärker zu machen, dass in der heutigen Zeit jede Person die Freiheit haben sollte, frei über sich selbst entscheiden zu dürfen.

Tun Ihnen die Frauen leid?

Ehrlich gesagt bin ich eher wütend darüber, dass wir das Jahr 2023 haben und wir Frauen immer noch um unsere Rechte, Bildung, Religionsfreiheit, Sexualität … kämpfen müssen; abgesehen vom Thema Altersarmut. Wie sie sehen, gibt es da noch einiges zu tun.

Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen? Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Hoffnung ist ein sehr wichtiger Schlüssel in meinem Leben, denn wenn man nicht hofft, kann man‘s doch eigentlich direkt sein lassen oder? Es gab oft

Momente in meinem Leben, wo ich kurz davor war, aufzugeben, jedoch liegt es irgendwie nicht in meiner Natur, einfach einzuknicken. Hoffnung ist der Antrieb für meinen Ehrgeiz, für meine Wut, meine Trauer, für Liebe um mich rum und in mir – eben das Gefühls-karussell,

wofür es sich zu leben lohnt.

Können Sie ohne Hoffnung denken?

Auf keinen Fall, es ist für mich die Magie, die mich durchs Leben trägt.

Welche Probleme löst eine gute Ehe?

Alle. In guten, wie in schlechten Zeiten.

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Die Verspätungen der Deutschen Bahn.

Wen, der tot ist, möchten Sie wiedersehen?

Meinen verstorbenen leiblichen Vater.

Haben Sie schon Auswanderung erwogen?

Dieses Gedankenexperiment gab es ab und an, trotzdem hat sich mein Herz immer wieder für Berlin entschieden.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Dankbarkeit ist zumindest für mich der Schlüssel zum Glück. Somit würde ich sagen, nichts.

Haben Sie Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr?

Angst nicht, aber es macht mich manchmal traurig, dass alles Schöne mal ein Ende hat.