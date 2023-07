Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat den am Freitag gestorbenen Schriftsteller als „scharfen, tiefgründigen, immer wieder auch streitbaren Beobachter und Kommentator“ gewürdigt. Walser habe der bundesrepublikanischen Geschichte der Nachkriegszeit seinen Stempel aufgedrückt, heißt es in einer am Samstag in Stuttgart verbreiteten Mitteilung des Staatsministeriums. Die tiefe Verbundenheit mit der Heimat am Bodensee habe Walser zeitlebens begleitet, und erst im Sommer 2022 habe er Baden-Württemberg mit der Übergabe seines Vorlasses an das Deutsche Literaturarchiv einen Schatz von außergewöhnlichem Wert vermacht, so Kretschmann.

Der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl (CDU) nannte Walser einen Schriftsteller von Weltformat. „Sein scharfsinniger Blick auf unsere Gesellschaft hat ihn zeitlebens ausgezeichnet – so hat er vielfach Debatten angestoßen und in Gesellschaft und Politik hineingewirkt.“ Walsers wacher, kritischer Geist und sein unermüdliches Wirken würden künftig fehlen, schrieb Strobl.

Olschowski: „Zeitzeuge allererster Güte“

Kunstministerin Petra Olschowski (Grüne) sagte laut einer Mitteilung, der Schriftsteller habe mit seinem literarischen Schaffen und seinen Beiträgen zur gesamtgesellschaftlichen Debatte selbst Zeitgeschichte geschrieben. Er sei „ein Zeitzeuge allererster Güte für die Entwicklung der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit und im wiedervereinigten Deutschland“. SWR-Intendant Kai Gniffke erinnerte daran, dass Walsers Karriere 1949 beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart als Redakteur und Hörspielautor begonnen habe. Der „streibare Intellektuelle“ habe einen unschätzbaren Beitrag zum kulturellen Diskurs geleistet.

Preisgekrönt und international bekannt

Walser war nach Angaben des Rowohlt-Verlags am Freitag im Alter von 96 Jahren gestorben. Der Autor von Werken wie „Ein fliehendes Pferd“, „Ehen in Philippsburg“ oder „Dorle und Wolf“ bekam alle großen deutschen Literaturpreise und galt international als einer der Hauptvertreter der deutschen Literatur nach 1945 und im vereinten Deutschland. (dpa)