von Welf Grombacher

In einer Zeit, in der an vielen Orten schon Ausgangssperren verhängt werden, ist das Gehen ein letzter Akt der Freiheit. Wer jetzt im Stadtpark oder im Wald unterwegs ist, wird dort so vielen Spaziergängern und Wanderern wie sonst selten begegnen. Und das ist gut so! Wusste doch schon der griechische Arzt Hippokrates (460 vor Christus bis 370 vor Christus): „Gehen ist die beste Medizin.“

Gut für die Stimmung

Spazierengehen tut nicht nur Gehirn und Körper gut, es hellt auch die Stimmung auf und fördert die Kreativität. „Ich hoffe auf den Tag, an dem die Ärzte weltweit ihren Patienten Gehen verschreiben, um die Gesundheit – auf individueller und gesellschaftlicher Ebene – zu verbessern“, sagt der irische Neurowissenschaftler Shane O'Mara. In manchen Ländern ist das sogar heute schon gängig.

So verschreiben Allgemeinmediziner auf den Shetland-Inseln bereits Strandspaziergänge als vorbeugende Maßnahme gegen Erkrankungen von Körper und Seele. Auch während der Corona-Pandemie kann das Gehen (mit genug Abstand zu anderen, versteht sich) ein gutes Mittel gegen Stress und Depressionen sein.

Keine besondere Ausbildung

„Es erfordert keine Ausbildung, keine ausgefeilte Technik, kaum Ausrüstung“, schreibt Florian Werner in seinem Buch „Auf Wanderschaft. Ein Streifzug durch Natur und Sprache“, in dem er in 30 kurzweiligen Essays die Geschichte und Gegenwart des Gehens erkundet. Wie Wissenschaftler heute vermuten, hat sich das Gehirn überhaupt erst durch Gehen herausgebildet. Organismen, die sich nicht von der Stelle bewegen, brauchen nämlich keines, wie die Seescheide oder einige Arten der Seeanemone belegen.

Während sie im Larvenstadium, in dem sie sich durchs Wasser bewegen, ein Hirn besitzen, bilden sie es zurück und verdauen es, sobald sie sesshaft werden. Auf der anderen Seite haben manche Quallen als unreife Polypen, die an Steinen kleben, noch kein Gehirn und entwickeln erst im ausgewachsenen Stadium eines, wenn sie frei durchs Wasser schweben.

Die Fortbewegung führt dazu, dass immer neue Sinneseindrücke verarbeitet und komplizierte motorische Abläufe koordiniert werden müssen. Dazu braucht es ein Gehirn als Schaltzentrale. Es ist deswegen nicht erstaunlich, dass auch umgekehrt Gehen die Gehirnleistung verbessert. Das Hirn wird besser durchblutet und durch Sehen, Hören und Riechen angeregt.

Spazierengehen bringt nicht nur Herz und Kreislauf in Schwung sowie den Stoffwechsel und sorgt durch angeregte Darmtätigkeit für eine bessere Verdauung. Es senkt im Körper, wie Wissenschaftler nachgewiesen haben, Fettanteil, Entzündungsmarker, Stresshormone und macht das Hirn auch widerstandsfähiger gegen Alterung und befördert das kreative Denken. Im Laborversuch erreichten Ratten mit Laufrad eine größere Gedächtnisleitung als die, die keines zur Verfügung hatten. Auch beim Menschen lässt sich ein Zusammenhang zwischen Bewegung und Hirnleistung nachweisen.

Der Krankheit entlaufen

Viele der großen Denker waren begeisterte Geher. „Nur die ergangenen Gedanken haben Wert“, notierte der Philosoph Friedrich Nietzsche. „Sobald sich meine Beine bewegen, beginnen meine Gedanken zu fließen“, schrieb der amerikanische Autor und Aussteiger Henry David Thoreau. Und der dänische Theologe und Denker Søren Kierkegaard formulierte es wie folgt: „Ich laufe mir jeden Tag das tägliche Wohlbefinden an und entlaufe so jeder Krankheit. Ich habe mir so meine besten Gedanken angelaufen, und ich kenne keinen, der so schwer wäre, dass man ihn beim Gehen nicht loswürde.“ Im alten Griechenland gab es sogar die von Aristoteles begründete philosophische Schule der Peripatetiker, deren Name sich von „auf-und-ab-gehen“ herleitet.

Der Mensch von heute bewegt sich viel zu wenig. „Sitzen ist das neue Rauchen“, behaupten manche Mediziner schon. Die Zahl der an Adipositas Erkrankten hat deswegen ebenso zugenommen wie die der Menschen mit Rückenbeschwerden. Bewegungsmangel ist eine der neuen Kulturkrankheiten.

Wie der Informatiker Tim Althoff mit seinen Kollegen der Stanford Universität in einer Studie, bei der die Schrittzähler von Smartphones ausgewertet wurden, herausgefunden hat, geht der Durchschnittsbürger am Tag gerade mal 4961 Schritte (Männer haben höhere Schrittzahlen als Frauen). In Japan laufen die Leute mehr (5846) als in Saudi-Arabien (3103). Am schnellsten dagegen gehen die Menschen in der Schweiz und in Irland, gefolgt von Deutschland und Japan, wie eine Studie von Robert V. Levine und Ara Norenzayan in 31 Ländern ergab. Schlusslicht ist Mexiko.

Gehen ist also nicht nur in der Corona-Krise sinnvoll und gesund. „Es ist Zeit, aufzustehen und den Weg in ein besseres Leben zu gehen“, schreibt der Neurowissenschaftler Shane O’Mara, „lassen Sie uns losgehen, um die Welt zu sehen, wie sie ist, so, wie nur wir Menschen sie sehen können.“

Shane O’Mara: Das Glück des Gehens. Rowohlt, 256 Seiten, 22 Euro.

Florian Werner: Auf Wanderschaft. Ein Streifzug durch Natur und Sprache. Duden, 160 Seiten, 15 Euro.