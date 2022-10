Es war ein Jahr des Übergangs. Der bisherige Leiter der Donaueschinger Musiktage, Björn Gottstein, ist bereits gegangen, die neue Festivalleiterin Lydia Rilling steigt erst im kommenden Jahr ein. Als Interimsintendantin war in diesem Jahr Eva-Maria Müller eingesetzt, geplant hatte aber noch Björn Gottstein das komplette Programm 2022. Seit Armin Köhlers Tod 2014 hatte die Festivalplanung in seiner Hand gelegen – bis hin zum 100-Jahr-Jubiläum der Musiktage 2021, für das er das groß angelegte Projekt „Donaueschingen global“ initiiert hatte. Damit wird sein Name verbunden bleiben.

Gottsteins Vermächtnis

Was bleibt sonst noch von der Ära Gottstein? Zu seinen Anliegen gehörte es, die Frauenquote unter den Musikschaffenden zu erhöhen und die künstlichen Barrieren zwischen den landläufig E-und U-Musik genannten Sparten hinfällig werden zu lassen. Beides wurde auch am vergangenen Wochenende sichtbar, am augenfälligsten in der Person der Komponistin Iris ter Schiphorst, seit vielen Jahren eine Grenzgängerin zwischen Neuer Musik und experimenteller Rockmusik, die mit dem Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow im Schlepptau nach Donaueschingen gekommen war.

Auseinandersetzung mit Gewalt und Missbrauch

Darüber hinaus bot der letzte Festivaltag noch einmal mehrere bemerkenswerte Uraufführungen, darunter von Georg Friedrich Haas mit „weiter und weiter und weiter“ eine Auseinandersetzung mit der eigenen Erfahrung von Gewalt und Missbrauch als Kind einer Familie, die sich laut Haas selbst als „anständige Nationalsozialisten, die ihrer Gesinnung immer treu geblieben sind“, definierte. Erstaunlich ist, wie der österreichische Komponist, 1953 geboren und mit seiner mikrotonalen Musik inzwischen schon eine Art Klassiker der Neuen Musik, immer wieder aus wenigen Mitteln und Ideen ein Maximum an Spannung herausholt. In diesem Fall ist es das Accelerando, also die Beschleunigung, der er sich widmet. Es ist ein sich erbarmungslos wiederholender Prozess, der immer wieder einsetzt, sich aufschaukelt, steigert, beschleunigt, eskaliert – und sowohl das Ensemble Modern als auch das Publikum fordert. Es gibt kein Entrinnen, außer man steht auf und geht. Genau so lässt Haas sein Stück enden: Im Stile von Haydns „Abschiedssymphonie“ verlassen die Musiker nach und nach ihre Plätze. Es ist wohl die einzige Möglichkeit, dieser Tortur zu entkommen.

Das SWR Symphonieorchester beim Abschlusskonzert in der Baar-Sporthalle. | Bild: Ralf Brunner

Vom Abschlusskonzert mit dem SWR Symphonieorchester bleiben besonders zwei Werke in Erinnerung: der poetische und vielgestaltige „Wolkenatlas“ der japanischen Komponistin Malika Kishino sowie Arnulf Hermanns „Ein Kinderlied (Dämonen)“, das mit seinem Rekurs auf das Wiegenlied „Die Blümelein, sie schlafen“ und dem komponierten Auftritt nächtlicher Dämonen fast schon als Programmmusik anzusprechen ist.

Agata Zubel als Hologramm-Solistin in ihrem Stück „Outside the Realm of Time“. | Bild: Ralf Brunner

Dass schließlich jedoch nicht eines dieser beiden Werke mit dem Orchesterpreis des SWR Symphonieorchesters gekrönt wurde, sondern Agata Zubels „Outside the Realm of Time“ für Hologramm-Solistin und Orchester, ist wohl nicht zuletzt als Absichtserklärung zu werten. Das Stück, in dem die Komponistin selbst als Performerin mitwirkte und das laut Jury „im Probenprozess gewachsen ist, auch und gerade in Zusammenarbeit aller Beteiligten“, könnte zu einem Prototyp für künftige Projekte in Donaueschingen werden. Lydia Rilling hat bereits angekündigt, die scharfe Trennung zwischen Komponisten und Interpreten aufheben zu wollen. So soll es im nächsten Jahr ein Stück geben, das die Elektronik-Pionierin Eliane Radigue zusammen mit dem SWR Symphonieorchester entwickelt – und von dem es dann vermutlich nie ein Partitur geben wird.