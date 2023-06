Das Drama des Alltags findet nicht nur in den sozialen Medien statt. Sondern immer häufiger auch in der Kunst. Das neueste Beispiel: die Kunstwerke von Claudia Wirth.

Unter dem Titel „Immer sind es die Menschen“ zeigt die 1959 in Bamberg geborene Künstlerin im Hotel St. Elisabeth in Hegne Alltagsszenen und lädt uns dazu ein, sie durch ihre Augen zu betrachten. Bereits am Eingang empfangen uns eilende Menschen, die Wirth auf ihrem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Seniorensport mit Farbe und Pinsel eingefangen hat.

Was auf den ersten Blick an digital bearbeitete Fotos erinnert, erhält bei genauerem Hinsehen Tiefe. Wirth überzeugt mit besonderer Feinarbeit bei Gesichtsausdrücken, Schattenwurf und Komplementärfarben.

Claudia Wirth: „at work 1“, Öl auf Leinwand, 2022. | Bild: Claudia Wirth/Sabeth Wollinger

Bei jedem Schritt durch die Räumlichkeiten des Hotels wird immer deutlicher, dass nicht nur die abgebildeten Personen in Szene gesetzt sind, sondern auch die Bilder selbst. So zeigen sich Menschen in Bewegung am Eingang und seitlich des Treppenlaufs, Wartende in der Lobby und spielende Menschen in der Kinderspielecke. In diese Wechselwirkung fügen sich die Gäste der Ausstellung ein und finden sich selbst in den dargestellten Szenarien wieder.

Mit ihren Kunstwerken greift Wirth verschiedene Kontraste auf, die unser Leben prägen: die Gesichtslosigkeit der Gesellschaft und das persönliche, intime Miteinander im Bekanntenkreis. Besonders deutlich zeigen das die Werk-Reihen „Schritthalten“ und „Daheim ist daheim“. Wo bei „Schritthalten“ eine Menschenmenge zu sehen ist, die sich monoton in eine Richtung bewegt und ihr Umfeld kaum wahrzunehmen scheint, zeigt die Reihe „Daheim ist daheim“ vier Frauen in der Privatheit ihres Zuhauses.

Unser Zeitgeist: Isolation trotz medialer Vernetzung

In der Anonymität des Alltags ist Claudia Wirth eine stille Beobachterin, die uns dabei hilft, eigene Handlungen selbstkritisch zu hinterfragen: zum Beispiel beim Betrachten einer Menschenmasse, die auf ihre Handys starrt, anstatt miteinander zu interagieren, und sich trotz medialer Vernetzung doch voneinander abgrenzt. Hauptsächlich geht es aber darum, sich einfach nur mit den Darstellungen zu identifizieren, die Menschen beim Einkaufen und am Schreibtisch zeigen.

Auch wenn der menschliche Alltag als Kunstgegenstand erst einmal banal wirkt, malt die Künstlerin Alltagssituationen detailgetreu und mit großer Zuneigung. Dabei geht es ihr wirklich um den Menschen an sich. So stellt Claudia Wirth ihrem Kunstprojekt ein Zitat von Rose Ausländer voran: „Immer sind es die Menschen / Du weißt es / Ihr Herz / Ist ein kleiner Stern / der die Erde beleuchtet.“

Gerade weil „das echte Leben“ das Thema der Ausstellung ist, entlässt sie ihre Gäste mit einem geschärften Sinn für ironische Untertöne – und plötzlich finden sie sich inmitten der lebendig gewordenen eben gesehenen Szenarien wieder: Menschen wie du und ich. Wartend, sich unterhaltend, Kaffee trinkend …

Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 17. September 2023 im Hotel St. Elisabeth in Hegne, geöffnet ist täglich von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.