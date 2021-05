Vor rund 40 Jahren waren Quizshows im Fernsehen noch ein kulturelles Ereignis. Zum Beispiel die Sendung „Erkennen Sie die Melodie?“ mit Ernst Stankovski im ZDF. Da schmettert erst ein Tenor eine Arie, dann ist die Kandidatin gefragt: Welcher Operette ist dieses Stück entnommen? „Im Reiche des Indra!“, lautet die prompte Antwort. Wer hat sie komponiert? „Paul Lincke!“ Und an welchem Pariser Revuetheater hat Paul Lincke einmal dirigiert? „An den Folies Bergère!“

Wir stellen uns vor: Bei „Wer wird Millionär“ kämen Kenntnisse über „Im Reiche des Indra“ auf den Prüfstand. So viele Joker, wie der Kandidat bräuchte, gibt es auf der ganzen Welt nicht.

Klassische Musik, geht aus einer kürzlich veröffentlichten Umfrage hervor, habe nach Ansicht von mehr als zwei Dritteln aller Deutschen an Bedeutung verloren. Mehr als jeder zweite Befragte gebe an, dass die Werke bekannter Komponisten in Vergessenheit geraten seien.

Nun ist die Menschheit Jahrtausende lang gut ohne klassische Musik ausgekommen. Jesus Christus und Buddha konnten mit dem Quintenzirkel wenig anfangen, Aristoteles war die Sonatenhauptsatzform fremd. Und ob Mahatma Gandhi wusste, dass Paul Lincke „Im Reiche des Indra“ komponiert hat, ist zu bezweifeln.

„Vergammelnder Zombie“

Nun ist dies eine Feuilleton-Kolumne. Darf so etwas in die Aussage münden, ein lieb gewonnenes Kulturgut dürfe einfach mal so eben in Vergessenheit geraten? Ja, aber selbstverständlich, wo doch sogar der Komponist Moritz Eggert die klassische Musik unserer Tage im Berliner Tagesspiegel als „faulenden und vergammelnden Zombie“ tituliert!

Das Problem: Aus Angst vor dem endgültigen Todesstoß setzen Konzertveranstalter die immer selben Stücke aufs Programm. Und wagen sie doch einmal neue Musik, so handelt es sich entweder um einen derart schräg tönenden Wahnsinn, dass es „außerhalb der heiligen Avantgardezirkel keine Sau mehr interessiert“ (Moritz Eggert). Oder aber um ein leicht verdauliches „Guantanamo des Easy Listening“ (Herr Eggert hat ein Händchen für drastische Vergleiche).

Der klassische Musikbetrieb dreht sich seit jeher um sich selbst. Doch jetzt bringt die Debatte um unsere koloniale Vergangenheit Bewegung in die Sache. Ein amerikanischer Musikwissenschaftler fragt: Könnte es sein, dass sich in den immer gleichen Konzertprogrammen nicht nur Qualitätsbewusstsein zeigt, sondern auch das Erbe einer politisch motivierten Kanonbildung?

Ästhetische Empfindungen sind ja nicht Ergebnis einer mathematischen Gleichung, sondern beruhen auf kultureller Prägung. Und die lässt sich steuern. So verbannten im 19. Jahrhundert die Schulen unter preußischer Vorherrschaft katholische Autoren in die zweite Liga: Der Geniekult sollte allein Protestanten wie Lessing, Schiller, Goethe vorbehalten sein. Derweil konstruierten weiße männliche Musikwissenschaftler einen ästhetischen Standard, der Musikformen aus Afrika oder dem Orient pauschal als minderwertig diffamierte.

Dass in einer diversen Gesellschaft auf diese Weise nichts mehr zu holen ist, sollte niemanden wundern. Aber es gibt eine gute Nachricht: Die klassische Literatur hält manche Überraschung bereit. Mozarts Zeitgenosse Joseph Bologne zum Beispiel hinterließ außerordentlich interessante Violinkonzerte und Sinfonien. Nie gehört? Er war ja auch schwarz.