Jahrzehntelang galt der Slogan als Aushängeschild der Vereinigten Staaten und machte Hoffnung auf ein besseres Leben – „The American Dream“. Inzwischen ist von ihm kaum mehr übrig, als die schnöde Floskel „Vom Tellerwäscher zum Millionär“. Der amerikanische Traum klingt wie wie eine märchenhafte Wunschvorstellung. Ein Land, in dem Herkunft, Aussehen und soziale Abstammung keine Rolle spielen. Wo jeder sich selbst verwirklichen kann – solange er nur hart genug dafür arbeitet.

Im Museum Arts & Cars „MAC“ in Singen treffen Autos auf Kunst. Die aktuelle Ausstellung „Ein Amerikanischer Traum“ kombiniert Werke von Norman Liebman mit amerikanischen Oldtimern. Auf dem Bildschirm im Eingangsbereich läuft ein Kurzfilm von Martin Burkart . Dort spricht Liebman über sein Leben und die Kunst.

Eines seiner Ölgemälde scheint keine Farbe des Farbkreises auszusparen. Von Nahem betrachtet ist erkennbar, wie sie sich überlagern. Untere Schichten werden durch eine Kratztechnik wieder zum Vorschein gebracht. Es ist ein wildes Durcheinander. Doch geht der Betrachter auch nur einen Schritt zurück, eröffnet sich ihm eine ganz andere Sicht. Die losen Striche setzen sich zu einer unverkennbaren Szenerie zusammen – das Gesicht einer emotional aufgewühlten Gestalt mit schattenhaften Augen und aufgerissenem Mund. Die kreischende Figur scheint im nassen Blau unterzugehen. Oder ertrinkt sie in ihrem eigenen Geschrei? Das Gemälde trägt den Titel „Pathetique“ – französisch für „Pathetisch“ oder auch „Mitleiderregend“.

Die ausgestellten Automobile, darunter ein türkisfarbener Cadillac und ein ausladender Lincoln Premiere Coupé, strotzen vor amerikanischem Kitsch. Es sind meterlange Luxus-Limousinen in knalligen Farben, mit glitzernder Innenverkleidung und prächtigen Heckflossen. Ein Sinnbild des glamourösen Amerikas zur Zeit des Wirtschaftswachstums in den 50er und 60er Jahren.

Es fällt leicht, sich auszumalen, wie Elvis Presley oder Marylin Monroe einst in solchen Straßenkreuzern ihren Erfolg zelebrierten. Beides sind Ikonen, die den klassischen Weg des amerikanischen Traums beschritten. Doch was haben die Bilder Norman Liebmans damit zu tun?

„Pathétique“ von Norman Liebman, Öl und Gouache auf Leinwand. | Bild: Beatrice Hug

Erst einmal wenig. Der Name der Ausstellung spielt auf den Künstler selbst an. Denn Norman Liebman soll ihn leben, den amerikanischen Traum. Vom Einwandererkind zum Künstler. So könnte sein Werdegang beschrieben werden. Mit nur einem kleinen Umweg – bevor der 89-Jährige seine ganze Passion der Leinwand widmete, war er 30 Jahre lang als Chirurg tätig.

Das klingt ungewöhnlich. Auf der einen Seite beherrscht er das medizinische Handwerk, bei dem es auf analytische Fähigkeiten und Präzision ankommt. Denn die Chirurgie ist eine konkrete Arbeit. Auf der anderen Seite lebt er sich künstlerisch sehr abstrakt aus. Doch für Liebman sind diese beiden Tätigkeiten keineswegs als Gegensätze zu betrachten. „Der Berufswechsel war denkbar einfach“, sagt er. „Schließlich heißt es, Medizin sei eine Kunst und Kunst sei Medizin.“

Hat der ehemalige Chirurg durch den regelmäßigen Blick in Körper auch seinen Blick in die menschliche Seele getrimmt? „Vielleicht ist meine Arbeit so intuitiv, weil ich jeden Tag das Leben, das Leiden und den Tod sehe“, überlegt er. „Ich habe das Gefühl, dass meine Bilder Ausdruck der Not des Menschen sind: seine Freuden, Sorgen, Frustrationen und Schmerzen.“ Auffallend oft verwendet er rot, seine Lieblingsfarbe. So hat eben jeder eigene Methoden, berufliche Herausforderungen zu verarbeiten.

Liebmann hat es geschafft. Er ist frei in seiner künstlerischen Entfaltung und damit auch noch erfolgreich. Das genießt er in vollen Zügen. Nachmittags unterbricht der Künstler aus Miami die Arbeit gerne für einen Dry Martini. Seine Werke sind international bekannt. Obwohl die Malerei auf den ersten Blick nichts mit dem amerikanischen Traum zu tun hat, wirken die pompösen Straßenkreuzer nicht fehl am Platz. Schon allein, weil ihre leuchtenden Farben wunderbar mit der Kunst harmonieren. Denn auch Liebmann mag es bunt.

Anstatt einen Pinsel zu verwenden, trägt er große Mengen Ölfarbe mit einem Spachtel auf oder nimmt direkt die Hände. Dabei versucht er, sich von methodischen Vorurteilen zu lösen. Viele schätzen ihn für seine kindlich-naive Arbeitstechnik, ohne die abstrakte Kunst meist nicht auskommt.

Kein Wunder, denn er wurde maßgeblich von der Künstlergruppe CoBrA beeinflusst, die in den frühen 50er Jahren versuchte, einen Gegenentwurf zum vorherrschenden Surrealismus zu schaffen. Liebmans Werke lassen sich als Wiederbelebung des Expressionismus begreifen. Obwohl sie unmittelbar und ohne mentale Kontrolle entstehen, kann beim Betrachter etwas ankommen – ein Teil der Emotionen, die der Maler mit einer gewissen Absichtslosigkeit in die Bilder steckte.

Sicher ist jedenfalls – Liebman kann malen, auch naturalistisch. Das zeigt sich schon bei seinen frühen figurativen Werken. Doch auf vielen neueren Bildern ist der Gemütszustand gemalter Personen nicht mehr eindeutig erkennbar. Besonders gerne malt er Frauen. Liebman verpasst ihnen einen unnatürlich langen Hals oder verwischt ihre Gesichter. Die Augen lässt er beim Portraitieren einfach weg. Stattdessen klaffen zwei dunkle Löcher in den Köpfen seiner Modelle. Ob er das Anlitz der Frauen derart verfremdet, um für Interpretationsspielraum bei der Deutung ihrer Emotionen zu sorgen? Vielleicht. Oder er hat einfach keine Lust auf die Feinarbeit.

Der amerikanische Traum steht für Freiheit. Ist es in Liebmans Fall die Freiheit, unter dem Deckmantel der Kunst lieblose Schmierereien anstellen zu dürfen? Das ist Geschmackssache. Eines lässt sich jedoch nicht bestreiten – in der romantisierten Vorstellung grenzenloser Freiheit und glänzender Autos wird ausgespart, wie viele Menschen zugleich unter der sozialen Ungleichheit litten. Wie viele trotz harter Arbeit nie die große Chance erhielten. Denn obwohl in den USA zur Zeit des Wirtschaftswachstums zwar einigen der soziale Aufstieg gelang, war der amerikanische Traum in erster Linie eben immer genau das – ein Traum.

„Ein amerikanischer Traum“ bis zum 17. September im MAC. Öffnungszeiten: Mi.-Sa. 14-18 Uhr,

So. 11-18 Uhr. Weitere Informationen: https://www.museum-art-cars.com/