Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten – heute ist der Sänger Julius König an der Reihe.

Möchten Sie das absolute Gedächtnis?

Das würde nur meiner Rechthaberei Vorschub leisten. Andererseits ist es gut, auch so manches Erlebte vergessen zu können.

Wie viel Geld möchten Sie besitzen?

Dass Geld nicht glücklich macht, ist ein Narrativ der Unterdrückung. Natürlich macht es das. Also, her mit dem Wohlstand.

Was tun Sie für Geld nicht?

Meine Würde prostituieren. Dazu gehört auch, seine Lebenszeit für Geld billigst zu verkaufen.

Was könnten Sie sich nicht verzeihen?

Nicht auf mein Herz zu hören oder nur auf mein Herz zu hören.

Was gefällt Ihnen am Neuen Testament?

Dass es eine Revision vom Alten Testament darstellt. Ein bedingungslos liebender Gott ist schon ein revolutionärer Gedanke.

Welche Staatsmänner halten Sie für moralisch?

Jene, die ihre Macht freiwillig zum Wohle des Volkes abgeben würden. Also wenige.

Braucht die Moral eine Polizei oder umgekehrt?

Nein, die Moral braucht gesellschaftlichen Rückhalt. Keine Staatsgewalt.

Hoffen Sie auf ein Jenseits?

Das Jenseits wird im Diesseits geschaffen. Ich hoffe, dass ich etwas Sinnvolles hinterlasse, was den ein oder anderen Menschen auch nach meinem Tod noch bewegt.

Welche Probleme löst eine gute Ehe?

Die Einsamkeit.

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Deutsche Politik.

Kennen Sie Tiere mit Humor?

Durchaus! Affen, Katzen und Hunde beweisen regelmäßig ihren Sinn für Skurriles. Man unterschätzt das Leben um uns – und die Stellung des Menschen.

Können Sie sich eine menschliche Existenz (das heißt: die Erste Welt) überhaupt noch vorstellen ohne Computer?

Nein, warum auch. Wir wollen ja auch keine Welt mehr ohne Rad oder Stift oder Mobilität.

Wie alt möchten Sie werden?

Vierzig Jahre sollten noch vor mir liegen.

Wen, der tot ist, möchten Sie wiedersehen?

Johann Sebastian Bach.

Wen hingegen nicht?

Die Liste wäre zu lang.