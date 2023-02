Eine weitere Grenze der Enthemmung ist überschritten, nun löst auch das Wort Shitstorm in praktischer Übung ein, was es bisher bloß als Metapher meinte. Marco Goecke, inzwischen suspendierter Chefchoreograf des Staatsballetts Hannover, war über den mangelnden Respekt einer Kritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) erzürnt.

Also schritt er während einer Premierenpause zur Tat, näherte sich der Journalistin im Foyer und schmierte ihr – man zögert, das Unglaubliche zu Papier zu bringen – Hundekot ins Gesicht. Nicht vermeintlichen nur, aus der Requisite. Nicht verbal, als deftige Beschimpfung. Nein: buchstäblich, gewonnen offenbar aus dem Rektum des eigenen Dackels.

Weiter in Stuttgart tätig Nach seiner Suspendierung wegen einer Hundekot-Attacke auf eine Journalistin muss der Ballettdirektor des Staatstheaters Hannover, Marco Goecke, keine Folgen für sein Engagement in Stuttgart befürchten. Die Entscheidung des Staatstheaters werde keine Konsequenzen haben, sofern es um Gauthier Dance gehe, sagte eine Sprecherin der Company am Montag in Stuttgart. Neben Hofesh Shechter ist Goecke seit 2019 sogenannter Artist in Residence im Theaterhaus. (dpa)

Man könnte diesen Vorgang einordnen als eine weitere Episode in der langen Liste von Theaterskandalen. Der Kulturjournalist als Feindbild des Künstlers, man denkt an die Aufregung um Martin Walsers Roman „Tod eines Kritikers“ und Goethes Ausruf „Schlagt ihn tot den Hund! Es ist ein Rezensent“. Auch sind körperliche Übergriffe nicht neu: 2006 riss ein Schauspieler während der Premiere dem Theaterkritiker Gerhard Stadelmaier dessen Schreibblock aus den Händen, beschimpfte ihn auf offener Bühne.

Doch der Fall steht für mehr. Erstens, weil die Wahl des Mittels eine völlig neue Stufe der Eskalation markiert. Zweitens, weil diese fäkale Tat verdächtig aussieht wie die Folgewirkung einer zunehmend enthemmenten Fäkalrhetorik. Und drittens, weil sich in beidem zusammengenommen eine gesamtgesellschaftliche Dynamik zeigt, die für die Pressefreiheit nichts Gutes verheißt.

Blutgrätschen nehmen zu

Kunst und Kritik, das ist ein Spiel mit großzügigen Regeln. Deutliche Sprache gehört dabei für beide Seiten so selbstverständlich dazu wie robuster Körpereinsatz auf dem Fußballplatz. Doch wer manch öffentliche Wortmeldung in den vergangenen Jahren näher betrachtet, gewinnt den Eindruck, dass bereits seit längerer Zeit rotverdächtige Blutgrätschen zugenommen haben.

Da droht der Schauspieler Benjamin Claessens öffentlich seiner Kritikerin im Mafiastil: „Your time is over, Darling!“ Und die Intendantin des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg, Karin Beier, bezeichnet Kritik als „Scheiße am Ärmel der Kunst“.

Verleumdungen, gar öffentliche Diffamierungen Familienangehöriger: Wer heute als Kulturjournalist arbeitet, macht bisweilen Erfahrungen, die vor Jahren noch Kollegen mit Themenschwerpunkt Extremismus vorbehalten waren. Und nein, es ist gerade keine Überraschung, dass es statt des Gangsta-Rappers der feine Herr Ballettdirektor ist, der dich nach all den verbalen Exkrementen irgendwann auch mit echtem Kot bewirft – mitten im Foyer zwischen Sekt und Häppchen.

Die dabei zutage tretenden Widersprüche gleichen in bemerkenswerter Weise den Argumentationsmustern von Populisten, Querdenkern, Verschwörungstheoretikern. Es ist ein Milieu, von dem sich die meisten Kulturschaffenden eigentlich gar nicht weit genug zu distanzieren pflegen.

Die Parallele zeigt sich in der merkwürdigen Ambivalenz von Sehnsucht nach Öffentlichkeit einerseits und deren gleichzeitiger Bekämpfung andererseits. Erst beklagen Aktivisten mangelnde mediale Aufmerksamkeit, um anschließend vor Ort anwesenden Journalisten Gewalt anzudrohen.

Denn das ist auch im Kulturbetrieb die andere Seite der Medaille: Symposien über das Verschwinden der Kritik aus den Feuilletons, Bittbriefe an Kulturredaktionen, man möge doch dieses Konzert besprechen, jene Ausstellung besuchen, insgesamt dem Kunstbetrieb wieder mehr Aufmerksamkeit schenken, vor wie hinter den Kulissen. Und selbstverständlich immer aus der geboten kritischen Distanz!

Die Wahrheit, sagte einst ein renommierter Fußballtrainer, liege auf dem Platz. Sie liegt ebenso auf der Theater- und Konzertbühne, im Museum und auf dem Ballettboden. Wird der Wunsch nach kritischer Öffentlichkeit Realität, tut sich immer öfter ein Missverständnis auf: Gemeint war mit Kritik doch das eigene Selbstverständnis, nicht die Perspektive der Rezensentin! Wie kann sie über einen eindeutig gelungenen Ballettabend schreiben, man werde „beim Zuschauen abwechselnd irre und von Langeweile umgebracht“, wie die FAZ-Kollegin zu behaupten wagte?

Journalismus als Spiegelbild der eigenen Weltanschauung: Worin diese zunehmend verbreitete Fehldefinition ihren Ursprung hat, lässt sich an Goeckes erster öffentlichen Stellungnahme zu dem Skandal ablesen. Oder vielmehr am Ort, den er für diese gewählt hat.

Es handelt sich nämlich um ein Medium seines Vertrauens, eines, auf dem er unliebsame Kommentare verbergen, nicht willkommene Gäste aussortieren und rhetorische Eskalationen befeuern kann: die Online-Plattform Instagram.

In den Filterblasen sogenannter sozialer Medien findet der Narzissmus des Künstlers einen Nährboden, der früheren Generationen verwehrt geblieben ist. Wenn darin die Kernthese der Postmoderne, wonach es in der Welt noch andere Wahrheiten geben muss als die eigene, einem einzigen großen „Ich habe Recht“ weicht: Dann ist die völlig enthemmte Durchsetzung dieser einzig verbliebenen eigenen Wahrheit nur die logische Folge.