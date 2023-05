Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten – heute ist der Publizist Florian Illies an der Reihe.

Möchten Sie das absolute Gedächtnis?

Auf gar keinen Fall. Ich genieße es, Dinge vergessen zu können. Auch, dass immer noch ein bisschen Platz im Kopf ist für das Neue. Und es ist herrlich, dass sich, wenn man sich nicht an alles ganz genau erinnert, die Fantasie aus den Bruchstücken eine absolut plausible Geschichte der eigenen Vergangenheit erfindet.

Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen?

Nein, immer erst, wenn es nicht eingetreten ist.

Hoffen Sie auf ein Jenseits?

Oh ja.

Können Sie ohne Hoffnung denken?

Nein, unmöglich. Ich bin Kulturoptimist. Und allergisch gegen jede Form von Apokalyptik.

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Berlin.

Verändert im Alter sich der Humor?

Ja, zum Glück.

Kennen Sie Tiere mit Humor?

Wahrscheinlich fragen sich die Tiere untereinander: Kennen Sie Menschen mit Humor?

Wann hat die Technologie begonnen, unsere menschliche Existenz nicht mehr zu erleichtern (was ursprünglich der Zweck von Geräten ist), sondern eine außer-menschliche Herrschaft über uns zu errichten und die Natur, die sie sich unterwirft, uns zu entwenden?

Mit der Erfindung der Email.

Wie alt möchten Sie werden?

Richtig alt.

Wen, der tot ist, möchten Sie wiedersehen?

Meinen Vater. Meine Mutter. Meine Großeltern. Christoph Schlingensief. Hans Magnus Enzensberger.

Wann haben Sie aufgehört zu meinen, dass Sie klüger werden oder meinen Sie‘s noch? Angabe des Alters.

Ich bin 52. Nach Schopenhauer endet mit 50 der Haupttext, danach kommen angeblich nur noch Fußnoten. Ich versuche, mit fußnotenlosen Büchern dagegen anzuschreiben. Für jedes Buch, selbst geschrieben oder selbst gelesen, gilt: Hinterher ist man immer klüger.

Haben Sie schon Auswanderung erwogen?

Ja, am Berliner Alexanderplatz, am Hauptbahnhof oder am Potsdamer Platz. Da will ich sofort nach Neapel.