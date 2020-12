Die „Querdenker“, die gegen die Corona-Regeln aufmarschieren, sind eine Minderheit. Sicher. Aber die Aktivisten artikulieren doch ein tief sitzendes Unbehagen, das auch jene befällt, die sich dem Protest nicht anschließen. Gemeint ist die Maske. Sie ist zum Sinnbild für ein notwendiges wie auch verhasstes Übel geworden.

Auch wenn manche sich Mühe geben, mit dem Lappen vor dem Gesicht politisch-landsmannschaftliche Botschaften zu senden (Markus Söder in blau-weiß) und andere Leute bunte Kreationen und grafische Gags vor den Mund binden: Die vielleicht erhoffte Wirkung bleibt aus. Diese Maske eignet sich nicht für Reklame und Humor.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit seinem Mund-Nasen-Schutz in Landesfarben. | Bild: Sven Hoppe, dpa

Die tiefe Sehnsucht nach der Normalität, die die „Querdenker“ zum Ausdruck bringen, steckt in uns allen. Wann ist der Impfstoff da? Wann können wir wieder feiern wie früher? Wann einkaufen, ohne dass die Brille beschlägt? Wann wieder ganz normal Urlaub buchen? Das sind die Fragen, die uns alle umtreiben – und auf die es einfach keine klaren Antworten gibt. Ein Zwischenstadium belastet immer.

Jeder Blick auf ein maskiertes Gesicht macht klar, dass es noch lange dauert, bis Entwarnung gegeben wird. Heißt also: Man will diese Maske nicht sehen. Sie ist kein Häs, das die Fastnacht erst zur Fasnet macht, und sie ist kein Accessoire, als das es uns von Designern verkauft wird. Sondern die Maske ist zum Sinnbild für jenen dicken Strich geworden, den ein Virus durch unsere Rechnung gemacht hat.

Jeder noch so kurios gestaltete Maske ist der zweifelhafte Versuch, einer Zumutung einen letzten Rest von Charme abzuringen. Früher hat man einfach von Galgenhumor gesprochen.

Wirklich gewöhnen werden wir uns an die Maske nicht. Aber jeder hat so seine eigene Methoden, mit ihr zu leben und sie griffbereit zu haben, wenn es wieder heißt: Maskenpflicht! Bei einigen baumeln sie im Auto am Rückspiegel – ein schwer erträglicher Anblick. Nicht minder nervend, wenn sich der Lappen wie ein Kinderlätzchen um den Unterkiefer schlingt, damit man ihn jederzeit über die Nasenspitze lupfen kann. Andere quälen ihre Mitmenschen, indem sie die Maske am Unterarm tragen oder wie eine schlaffe Fahne um ein Handgelenk. Muss das sein?

Ständig wachsende Sammlung

Dabei besitzen wir tausend Möglichkeiten, die Maske zum Verschwinden zu bringen und damit ein zumindest vorübergehendes Gefühl von Normalität zu erzeugen! Frauen tragen Handtaschen, Schüler Rucksäcke, Männer meist Hosen mit vier Taschen. Wird der Lappen nicht gebraucht, kann man ihn einfach verschwinden lassen. Die bei vielen ständig wachsende Sammlung an meist billigen lindgrünen oder hellblauen Medizinmasken erlaubt es, in kurzer Zeit fast jedes Kleidungsstück und jedes Handschuhfach mit einer oder mehreren Masken auszustatten.

Zumindest zeigt uns Corona, was jene auf sich nehmen, die auch ohne Pandemie bei der Arbeit eine Maske tragen: Chirurgen, Zahnärzte, Krankenschwestern oder Lackierer. Jetzt wissen wir, wie sich das anfühlt, nämlich grottenschlecht. Nicht ohne Grund ließen die Venezianer Mund und Nasenlöcher unbedeckt, wenn sie zum Karneval die Maske vor das Gesicht setzten. Der ureigenste Sinn der Maske ist, nicht erkannt zu werden. Die Lust am Unerkannten, Anonymen. Das sollte man bei allem Masken-Frust nicht vergessen.