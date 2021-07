Im Oktober feiert in Füssen die neue Musical-Produktion Premiere. Die Bavaria Studios haben dafür die LZ 129 „Hindenburg“ nachgebaut.

Er wolle zeigen, dass er in seinem Leben mehr gemacht hat als „Ein bisschen Frieden“ und „Dschinghis Khan“. So erklärte Ralph Siegel auf der Bühne des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen die gewaltige Energie, die er mit