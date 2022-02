von Maria Schorpp

Um Kabeljaufische zu transportieren, setzt man angeblich Welse mit in den Tank. Mit den Welsen wird ihnen vorgegaukelt, sich im offenen Gewässer zu befinden, was sie zum Schwimmen animiert. So bleibt ihr Fleisch frisch. Das ist eine ziemlich gemeine Sache, die es unter Menschen auch gibt. „Catfish“, englisch „Wels“, wird ein Mensch genannt, der sich im Internet mit einer falschen Identität scheinbar mit anderen anfreundet, um diese zu übervorteilen. Dem zwölfjährigen Ate ist das passiert.

Er ist ein braver Junge, der in seinem behüteten Leben ein bisschen einsam ist. Freunde in der Schule will er nicht, sagt er. Baptiste ist sein Freund. Der stammt aus dem Kongo und lebt ohne Papiere in Brüssel. Als er per Whatsapp schreibt, dass er sein Handy verkaufen muss, ist Ate alarmiert. Ohne Handy kein Baptiste. Spontan setzte er sich in den Zug nach Brüssel, um Baptiste sein altes Handy zu schenken.

Baptiste ist Emeraude

In der Geschichte des holländischen Jugendbuchautors Tjibbe Veldkamp „Roadtrip mit Lasergirl und Beyoncé“ geht es um Freundschaft, um Vertrauen, um Helfen und sogar Kolonialismus. Und darum, ab und an mal etwas zu wagen. Jedenfalls: Als Ate in Brüssel ankommt, wird er nicht von Baptiste empfangen, sondern von Emeraude, die er wegen ihrer Augen „Lasergirl“ nennt. Wie sich herausstellt, ist sie es, die seit einem halben Jahr mit Ate chattet. Papiere hat sie auch keine.

Emeraude (Abenaa Prempeh) und Ate (Miguel Jachmann) lernen sich nun auch abseits der virtuellen Welt kennen. | Bild: Theater Konstanz/Bjørn Jansen

Der Bühnenadaption in der Spiegelhalle von „Katvis“, so der Originaltitel im Holländischen, gelingt ein kleines Kunststück: Obwohl sehr viel geredet wird, geht die Post ab. Regisseurin Franziska Autzen hat für ihre rasante Inszenierung die perfekte Besetzung gefunden. Ate wird von Miguel Jachmann gespielt, dem man den Zwölfjährigen sofort abnimmt. Er gibt Ate neben einem erstaunlich jungen Gesicht auch einen Körper, diese gereckte Brust im Ringelpullover, mit der die Außenwelt beeindruckt und gleichzeitig auf Abstand gehalten werden soll.

Mit Abenaa Prempeh als Lasergirl kommt im wahrsten Sinne des Wortes Fahrt auf. Sie hat zwar keinen Tiger im Tank ihres Mopeds, dafür aber ein Huhn namens Beyoncé in der Tasche. In ihrem Supergirl-Body und der rosa Bob-Perücke ist sie halb real und halb Figur aus einem Computerspiel, die Ate mit Laserkraft vor einer gewaltigen Fensterkulisse über die Bühne beamt (Bühne und Kostüm von Ute Radler). Abenaa Prempeh kann vieles, singen, ausgelassen mit Ate tanzen und ihre Emeraude schön schweben lassen zwischen dem traurigen Straßenmädchen und dem verrückten Energiebündel.

Sehr witzig auch, wie mit Bildern Themen gesetzt werden. Der wirkliche Baptiste und Joseph, der Anstifter der Catfishs (beide ebenfalls von Abenaa Prempeh dargestellt) erscheinen wie Karikaturen aus dem Comic. Viele Fragen, die viele Gedanken hervorrufen. Das Premierenpublikum, deutlich über dem Mindestalter von 12 Jahren liegend, war jedenfalls begeistert.

Nächste Vorstellungen: 15., 17., 18. und 20. Februar. Karten gibt es hier.