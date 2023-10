Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten – heute ist der Literaturkritiker Denis Scheck an der Reihe.

Wie viel Geld möchten Sie besitzen?

Dank meines Lieblingsautors Arno Schmidt weiß ich, dass Geld „gepresste und gebündelte Freiheit“ ist. Ich bin gern unabhängig, weiß aber auch, das letzte Hemd hat keine Taschen.

Was tun Sie für Geld nicht?

Angesichts meiner vermutlichen Restlebenszeit muss ich für Geld gar nichts mehr tun.

Was gefällt Ihnen am Neuen Testament?

Fortsetzungen sind in der Literatur meist eher schwächer, so auch in diesem Fall. Ich bevorzuge das Original.

Braucht die Moral eine Polizei oder umgekehrt?

Umgekehrt! Literatur ist ihrem Wesen nach zutiefst amoralisch. Gerade deshalb ist sie ein Freiraum, ein Experimentierfeld, in dem sich unsere ethischen Prinzipien auf den Prüfstand stellen lassen. Deshalb sollte man, wenn man sich auf Literatur einlässt, als erstes vom hohen Ross steigen.

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Unsere Sterblichkeit.

Verändert im Alter sich der Humor?

Meiner bislang nicht.

Kennen Sie Tiere mit Humor?

Meinen Hund Stubbs.

Die Saurier überlebten 250 Millionen Jahre; wie stellen Sie sich ein Wirtschaftswachstum über 250 Millionen Jahre vor? (Stichworte genügen.)

Solare Kolonien, extrasolare Kolonien, Besiedlung der Milchstraße … Dann der nächste Schritt: transgalaxis! Ich bin ja unfreiwillig auf dem Dorf aufgewachsen und habe das Gefühl, dass wir auf Erden unsere Kinderstube bislang nicht verlassen haben.

Wann hat die Technologie begonnen, unsere menschliche Existenz nicht mehr zu erleichtern (was ursprünglich der Zweck von Geräten ist), sondern eine außer-menschliche Herrschaft über uns zu errichten und die Natur, die sie sich unterwirft, uns zu entwenden?

Och ist das süß: Heimweh nach der Steinzeit? Schlimmer als das Geknechtetwerden durch andere Menschen ist auch nicht das Geknechtetwerden durch KI.

Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen? Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Statt auf die Weltrevolution zu hoffen, räume ich inzwischen lieber den Keller auf.

Hoffen Sie auf ein Jenseits?

Nein.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Das Talent dazu.