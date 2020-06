Liebes Publikum,

Du hast es dir in den vergangenen zehn Jahren ganz schön gut gehen lassen. Lebensmittel, Kleidungsstücke, sogar der Kraftstoff wurde – gemessen an der Lohnentwicklung – immer billiger. Das Geld hättest du für Dinge ausgeben können, die aus unserer bloßen Existenz ein echtes Leben machen: Kunst, Literatur, Musik. Komischerweise kam da aber nie was an.

Alles selbstverständlich?

Vielleicht lag es ja daran, dass all das mit ebensolcher Selbstverständlichkeit verfügbar war wie die in Bangladesch zusammengenähten T-Shirts oder die Ein-Euro-Schnitzel aus Massentierhaltung. Statt wie früher jedem Musiker für viel Geld eine ganze CD abzukaufen, hast du läppische 9,99 an einen Streamingdienst überwiesen. Dafür gab es dann den Zugang zu sämtlicher Musik dieses Planeten. Weißt du, wie viel davon beim Künstler landen? 0,4 Cent pro Stream. Der Popstar Bryan Adams hat vor einiger Zeit mal nachgerechnet, was das für ihn bedeutet: 2500 Dollar. Und zwar nicht etwa pro Tag, sondern für fünf Jahre.

Im Weißen Haus ist übrigens Donald Trumps Privatbibliothek abgebrannt: beide Bücher sind verloren – dabei hatte er das zweite noch gar nicht ausgemalt! Ja, das ist lustig, was? Auf diese Art beömmelst du dich gerne über die Unbildung anderer Leute. Die Wahrheit ist: Auch du, liebes Publikum, kaufst kaum noch Bücher. Läppische 120 Euro gibt ein Haushalt in Deutschland pro Jahr noch dafür aus. Da ist dann aber auch das widerwillig erworbene Deutsch-Nachhilfebuch für den faulen Sohn dabei. Vom Bücherschreiben leben? Wer nicht gerade Sebastian Fitzek heißt, kann sich solche Pläne inzwischen abschminken.

Auch in Kinos gehst du nicht mehr so gerne. Immer mehr Häuser müssen schließen. An den Theatern sieht es etwas besser aus, von steigenden Zahlen träumt aber auch dort niemand mehr.

Woran liegt das?

Du hast dir von einer Handvoll Unternehmen ein kulturfeindliches Geschäftsmodell aufschwatzen lassen. „Wer noch jeden Künstler einzeln für seine Arbeit bezahlt, ist dumm“, rufen sie dir zu: „Gib lieber uns jeden Monat nur die Hälfte davon. Dafür versorgen wir dich bis ans Lebensende mit dem ganzen Musik- und Filmkram!“

Gleichförmigkeit durch Spotify

Jetzt bist du Abonnent bei Streamingdiensten wie Netflix und Spotify und hältst deren Angebot für die ganze Welt. Manchmal wunderst du dich, warum alles so gleichförmig geworden ist, und wo eigentlich die neuen Musiker, Schauspieler, Schriftsteller bleiben. Das alles, so kommt es dir vor, sei früher irgendwie mehr, vielfältiger, dynamischer gewesen. Aber dann ist es dir auch wieder egal.

Am Liebsten wäre dir, auch die Presse würde sich endlich mal dem „Fortschritt“ – so nennst du das – anschließen. Wenn also jeder Journalist in ganz Deutschland einfach seinen Krempel in eine große digitale Tonne schmeißt und du dir für eine monatliche Flatrate von ein paar Euro herausziehst, was du willst.

Liebes Publikum, Kultur ist weit weniger selbstverständlich, als du glaubst. Gute Musik, hochklassiges Schauspiel, große Literatur: Das alles funktioniert nur, wenn eine Gesellschaft Urheberrechte wertschätzt und bereit ist, Geld zu zahlen. Und zwar nicht an irgendeine digitale Tonne, sondern an diejenigen, die am Ende davon leben müssen.