Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten – heute ist der Musiker Leslie Mandoki an der Reihe.

Welche Staatsmänner halten Sie für moralisch?

Diejenigen, die ihr Handeln in den Dienst der Generationsgerechtigkeit und einer achtsamen Welt stellen, die keinen Rassismus kennt und allen unseren Kindern die gleichen Bildungschancen bietet, unabhängig von sozioökonomischer und soziokultureller Herkunft. Auch diejenigen, die eine Gesellschaft anstreben, in der individuelle, vom Mainstream abweichende Lebensformen mit selbstverständlichem Respekt in die Mitte unserer Gesellschaft holen.

Was bezeichnen Sie als männlich?

Männlich bedeutet für mich, Frauen als uneingeschränkt gleichberechtigt zu sehen und ihnen gleichzeitig mit allen altmodisch anmutenden Höflichkeitsgesten zu begegnen. Auch aufgrund der Einzigartigkeit, dass nur die Frauen Kinder zur Welt bringen können, sollten wir Männer ihnen einen entsprechend besonderen Schutz und eine respektvolle Zuneigung zuteilwerden lassen. Wir Männer sollten 365 Tage im Jahr zu Frauentagen erklären, weil keine Mutter Ihren Sohn, keine Schwester ihren Bruder und keine Tochter ihren Vater in den Krieg schicken würde. Darum: Frauen an die Macht! Frieden in Freiheit für die Welt!

Können Sie ohne Hoffnung denken?

Natürlich nicht. Der tiefe Glaube an eine bessere Welt ist für mich eine natürliche Haltung. Durch die Ermutigung anderer, eine bessere, gerechtere Welt zu bauen und dafür unentwegt mit allen Mitteln eines Künstlers zu werben, verliert man nie die Hoffnung.

Welche Probleme löst eine gute Ehe?

Eine gute Ehe bietet uns Schutz in der immer wieder wilden Welt um uns herum. Dieser Schutz verleiht uns die Sicherheit, im Herzen angenommen zu sein, so wie wir wirklich sind.

Wie alt möchten sie werden?

So alt, dass ich gesund, mit klarem Verstand und heißem Herzen das Leben gestalten kann und das schöpferische Feuer nicht erlischt, auch wenn altersbedingt vielleicht eines Tages in etlichen Jahren etwas eingeschränkt, aber Änderungen gegenüber immer proaktiv gewogen bleibe.

Haben Sie schon Auswanderung erwogen?

Ich bin ausgewandert. Ich bin der Diktatur, der Folter, der Zensur, der Bespitzelung und dem Schießbefehl entflohen. Ich wollte frei sein. Aber die Fluchterfahrung bleibt immer ein psychologischer Rucksack im Leben, auch wenn ich warmherzig aufgenommen wurde. Ich habe längst Wurzeln geschlagen, weil ich mich von Anfang an als angekommen definiert habe.

Was fehlt ihnen zum Glück?

Nichts. Ich möchte nur, dass alles lange so bleibt, wie es ist. Mein persönliches Glücksgefühl über die Welt hätte ich dann, wenn wir einen Konsens darüber gefunden haben, wie wir eine achtsamere Welt mit Generationsgerechtigkeit bauen können.