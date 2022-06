So ein kleiner Marder kann verdammt weh tun. Vor allem am Geldbeutel. Das Tier sucht nämlich ganz wie wir Menschen besonders gerne Orte der Wärme und Behaglichkeit auf. Wobei es dabei – anders als bei uns Menschen – gerne auch ein nach Öl und Diesel stinkender Hohlraum unter der Motorhaube sein darf. Dort knabbert es vor lauter Behaglichkeit an Kabeln und Schläuchen herum, bis davon nur noch ein Haufen von Fusseln aus Gummi übrig ist.

Ein Kampfpanzer des Typs Leopard 2 bei einer Übung: Warum benennen wir unsere besten Waffen ausgerechnet nach Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind? | Bild: Philipp Schulze

Ein Marder kann uns also saftige Rechnungen aus der KfZ-Werkstatt bescheren und im ungünstigsten Fall den lange geplanten Urlaub verhageln. Mehr aber auch nicht. Davon bin ich überzeugt, als ich heute morgen ein Exemplar in der Garage überraschte: So panisch, wie es bei meinem Anblick davon sprang, würde es vor lauter Angst wohl auch meine Werkstattrechnung begleichen. Und ausgerechnet den Namen dieses kleinen Hosen-, pardon: Fellscheißers trägt unser begehrtestes Kampfgerät?

Dass militärische Fahrzeuge hierzulande nach Raubtieren benannt sind, hat ja seinen guten Grund. Sowohl beim Gegner als auch in den eigenen Truppen macht es psychologisch gesehen einen Unterschied, ob da ein stattlicher Leopard angerollt kommt oder nur der Langhaardackel von nebenan. Und mit Blick auf die Probleme der wohl doch nicht so übermächtigen russischen Armee mag man durchaus ins Grübeln kommen, ob „T-72“ wirklich eine gut gewählte Bezeichnung für Kampfpanzer ist.

„Tödliche Macht“

„Der Name soll die Wucht beschwören, mit der ihr Besitzer die Waffe führt“, heißt es auf der Homepage der Bundeswehr: „Wer sie beim Namen ruft, beschwört ihre tödliche Macht. Das können nüchterne Buchstaben- und Zahlenkombinationen nicht.“

Warum aber hegt und pflegt dann unsere Armee neben bissigen Raubkatzen wie Geparden und Pumas auch eher niedliches Getier in ihren Reihen? Dortselbst erklärt man das mit einem „tieferen Sinn“. Der Luftlande-Waffenträger „Wiesel“ zum Beispiel sei klein, flink und wendig – ganz wie der kleine Fratz auf unseren Wiesen und Weiden.

Biber bauen zwar Dämme statt Brücken, das hindert den Brückenlegepanzer aber nicht daran, sich trotzdem ihren Namen zu borgen. Und der Marder folge „dem Leopard in jedem Gelände“, so heißt es. Was mir allerdings auch artuntypisch zu sein scheint.

Ohnehin stellt sich die Frage, ob die in Wahrheit ja eher prekäre Lage unserer Wildtiere tatsächlich noch zum Symbol für militärische Durchschlagskraft taugt. Müssten sich umgekehrt Raubkatzen möglichst furchteinflößende Namen für Panzer ausdenken, so käme dabei wohl kaum ihre eigene Spezies heraus.

Sondern eher „Deutscher Tourist mit Schießgewehr“ oder „Bagger, die unseren Regenwald abholzen“. Wer heute noch mit einem lebenden Ozelot in Berührung kommt, wird ihn allenfalls schützen und streicheln wollen, statt eilig das Weite zu suchen.

Da beweisen die Chinesen bei der Namensgebung ihrer militärischen Geräte schon mehr Geschick. „Energischer Drache“ nennt sich beispielsweise ihr Abfangjäger Chengdu J-10. Das dürfte auch in 50 Jahren noch jedem potenziellen Gegner Angst einjagen: Bis in die Fabelwelt nämlich sind bislang weder europäische Wilderer noch die Holzmafia vorgedrungen.