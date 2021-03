Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten. Heute ist der Schauspieler Lars Eidinger an der Reihe.

Möchten Sie das absolute Gedächtnis?

Das absolute Gedächtnis wäre wahrscheinlich ein ähnlicher Fluch wie das ewige Leben. Erinnerungen erfahren ihren Wert darüber, dass anderes vergessen wird, das Leben erfährt ihn durch den Tod.

Wie viel Geld möchten Sie besitzen?

So viel, dass ich nicht über Geld nachdenken muss.

Was tun Sie für Geld nicht?

Alles, was ich nur fürs Geld tun würde.

Was gefällt Ihnen am Neuen Testament?

Der Ausruf Jesus Christus': „Eli, Eli, lama sabachtani?“

Braucht die Moral eine Polizei oder umgekehrt?

„For there is nothing either good or bad but thinking makes it so“ Hamlet

Tun Ihnen die Frauen leid?

Ich glaube, Frauen zu bemitleiden, wäre als Mann anmaßend.

Was bezeichnen Sie als männlich?

Dass Attribute wie stark positiv und schwach negativ konnotiert sind.

Können Sie sich eine Frauenwelt vorstellen?

Die ideale Welt unterscheidet nicht in Geschlechtern.

Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen?

Erst, wenn es sich nicht erfüllt.

Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Dass alles gut wird.

Können Sie ohne Hoffnung denken?

Hoffnung ist ein Gefühl.

Hoffen Sie auf ein Jenseits?

Ich hoffe auf Nichts. („Nichts“ bitte groß schreiben)

Welche Probleme löst eine gute Ehe?

Einsamkeit.

Halten Sie Geheimnislosigkeit für ein Gebot der Ehe oder finden Sie, dass gerade das Geheimnis, das zwei Menschen voreinander haben, sie verbindet?

Solange ich Geheimnisse vor mir selbst habe, ist das kein Kriterium.

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Humor.

Verändert im Alter sich der Humor?

Ironie wird zu Zynismus.

Kennen Sie Tiere mit Humor?

Die Lachmöwe.

Die Saurier überlebten 250 Millionen Jahre; wie stellen Sie sich ein Wirtschaftswachstum über 250 Millionen Jahre vor? (Stichworte genügen.)

Wie eine Schlange, die ihren Schwanz frisst.

Können Sie sich eine menschliche Existenz (das heißt: die Erste Welt) überhaupt noch vorstellen ohne Computer?

Mit ist schwerer. „Internet as a self-atomising machine.“ Anohni

Wann hat die Technologie begonnen, unsere menschliche Existenz nicht mehr zu erleichtern (was ursprünglich der Zweck von Geräten ist), sondern eine außer-menschliche Herrschaft über uns zu errichten und die Natur, die sie sich unterwirft, uns zu entwenden?

Mit der Umfunktionierung von Werkzeugen in Waffen.

Wie alt möchten Sie werden?

So alt, bis ich sterbe.

Haben Sie schon Auswanderung erwogen?

Ja, nach Taipeh, weil ich dort auf einem Gastspiel mit der Berliner Schaubühne das Gefühl hatte, zuhause angekommen zu sein.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Die Fähigkeit, es zu empfinden.

Haben Sie Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr?

Seit ich mit zehn Jahren, während ich zuhause noch im Stehen gepinkelt habe, ausgerecht habe, dass mein Leben wahrscheinlich nur noch sieben bis acht mal solange dauert wie bis dahin.