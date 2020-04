Was geschieht mit Ausstellungen, die jetzt eigentlich laufen sollten? Gabriela Unbehaun-Maier vom Singener MAC-Museum gibt Einblick in eine ungewöhnliche Situation

Ursprünglich sollte an dieser Stelle eine Ausstellungsbesprechung stehen. Noch vor wenigen Tagen eröffnete in der Galerie vom Singener MAC Museum die kleine Schau „Once upon a time...“ mit den beiden Künstlerinnen Petra Harder und