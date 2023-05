Rente vor 2 Stunden

Länger arbeiten? Das muss sich ändern, damit Menschen die Lust und den Biss nicht verlieren

Vor allem der Wunsch nach freier Zeit lockt ältere Beschäftigte vorzeitig in die Rente. Experten erklären, was sich in der Arbeitswelt ändern muss, um den Trend abzumildern.