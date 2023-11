Geht es nach dem Tod noch weiter? Zwei Denker aus der Region legen dar, was ihre Antwort darauf ist.

Pro: Wer den Tod als endgültig Letztes anerkennt, liefert sich einer langweiligen Sicht der Dinge aus, sagt der Theologe Ulrich Fentzloff.

Ulrich Fentzloff, 70, war 25 Jahre lang Pfarrer in Langenargen, lebt in Konstanz. Er betreibt das Blog: www.tagebucheineslandpfarrers.wordpress.com

„Wo gehen wir denn hin? Immer nach Hause.“ (Novalis)

Irdisches Sein darf nicht vom Tod, muss vielmehr von der Geburt her verstanden werden. „Das Wunder besteht darin, dass überhaupt Menschen geboren werden.“ (Hannah Arendt)

Unser Leben: ein wunderbar aus Gott Herausgeborenes. Ich denke an Geburt, an Kindschaft. Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Darin besteht das eigentliche Wunder, dass wir geboren werden; nicht darin, dass wir sterben, in den Tod hinein uns verirren und verlieren. Wer den Tod als endgültig Letztes, als Schlusspunkt anerkennt, lässt sich überwältigen von einer vollständig langweiligen, jede Überraschung ausschließenden Sicht der Dinge.

Von der Geburt dagegen, von diesem Wesentlichen, Eigentlichen auszugehen, heißt: Das Leben im Sinne eines Geheimnisses zu verehren, Hiersein auf eine ewige Gottwirklichkeit hin zu öffnen. Ein dichterisches Verstehen von Hiersein, Atmen, Verwehen, Auferstehen.

Die Reise durchs Leben mag langweilig, wild, grausam, zuweilen heiter sich ausnehmen – jedenfalls hat das Dasein in sich, vom Geborenwerden her begriffen, kein Ende, ist nicht abgeschlossen nach irgendeiner Seite hin; ein Empfinden von Heimweh erinnert daran, dass wir von irgendwoher kommen, anderswo hingehen, anderswo (ewig) leben werden.

Der Dichter Maurice Chappaz bezeichnet Christus als „die große Bekanntmachung des Morgens, / Ausrufer der Ewigkeit. / Er lehrt das Geheimnis am hellichten Tag, / das bewusste Erwachen ...“ Christus kündet vom Erwachen, von Ewigkeit; nicht vom Sterben, vom Erlöschen im Tod. Erinnert sei an das Bibelwort: „Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.“ (Eph. 5,14)

Ein von der Christuspoesie des Hierseins ergriffener Mensch feiert das Leben als Erwachen, unablässiges Geborenwerden, als Aufbruch. Kein Verharren in irgendeinem berechenbaren, vermessbaren, geheimnislosen Zustand. Wir sind keine Grabsteine. Wir sind „Wanderer in den Morgen“ (René Char), geistige Landstreicher, die Jesus rühmen, deren Denken und Weltwahrnehmen den Geist des Geborenwerdens verströmt, keineswegs vom dunklen Sterben beherrscht wird.

Religion Glauben an Gott – ist das noch möglich? Der Schriftsteller Navid Kermani sagt Ja Das könnte Sie auch interessieren

Können wir etwas aussagen darüber, was nach dem Tod sich ereignen wird? Gäbe es einen Zusammenhang zwischen unserer irdischen Zeit und jener geheimnisumwitterten Ewigkeit? Wir haben die hohen Bilder der Heiligen Schrift. Wir haben die Traumgesichte mancher Kinder, deren versonnenen Blick nach drüben. Wir haben das Grabsteinwort des Denkers Sören Kierkegaard (“dann kann ich unendlich mit meinem Jesus reden“). Wir haben das Bild des Philosophen Origenes, dass wir nach dem Tod auf einer Art Universität, einer Schule der Seele, in einem Hörsaal gewissermaßen studieren (zurück- und vorausschauen) dürften, uns auf das Ewige Leben vorzubereiten.

Manche neigen dazu, solche Bilder ewigen Lebens zu verspotten; es widerspreche jeder Logik, auf Fremdes, nicht Beweisbares zu vertrauen. Ich dagegen nehme ernst, was besagte Sprachbilder andeuten. Die dichterische Schau und Scheu, gläubiges Erwarten eines Wunderbaren sagen mehr über das Kommende, als viele anzunehmen geneigt sind.

Die Denkweise, dem Geborenwerden einen eindeutig höheren Stellenwert einzuräumen gegenüber dem Sterben, erleuchtet Weinende, erleuchtet Gläubige, die niederfallen vor der Armut des Grabs, die staunen über Jesu Schönheit; sie befreit, diese Weise, zu grübeln über das Leben nach dem Tod, von Ängsten, vermittelt Lebensfreude. Du kannst lächeln, wann immer du träumst vom hohen Morgen, vom Ewigen Leben.

Contra: Ein ewiges Leben setzt voraus, dass es einen „lieben Gott“ gibt, sagt der Philosoph Bernward Gesang. Darin liegt ein unauflösbarer Widerspruch.

Bernward Gesang, 55, wohnhaft in Radolfzell, ist Professor für Wirtschaftsethik an der Universität Mannheim. Mit dem Theodizee-Problem befasst er sich in seinem Buch „Darf ich das oder muss ich sogar?“ (Piper, 2017). | Bild: Alexander Stertzik

Kommt da noch was? Ich fürchte nein. Ein „ewiges Leben“ setzt voraus, dass es einen „lieben Gott“ gibt, der es uns gewährt. Natürlich berufen sich manche auf unseren Fortbestand als Gras, Baum oder Tier, aber ohne das Bewusstsein, dass ich es bin, der als Baum in der Landschaft steht, bringt mir diese Fortexistenz nichts. Ein schöner Gedanke vor dem Tod, danach erlischt aber jedes Denken, das Weiterleben wird zur Metapher.

Am lieben Gott führt also kein Weg vorbei und den gibt es nicht. Woher ich das weiß? Nun, das Theodizee-Problem zwingt dazu, wenn überhaupt einen, dann einen bösen Gott anzunehmen. Dann aber doch lieber gar keinen annehmen als einen Dämon. Ein Schritt zurück: Was ist das Theodizee-Problem? Es handelt davon, wie man Gott angesichts des Leidens in der Welt rechtfertigen kann.

Erstens: Gott ist allmächtig (… und kann Übel verhindern). Zweitens: Gott ist allwissend (… und weiß um das Übel). Drittens: Gott ist allgütig (… und will Übel verhindern). Ergo viertens: Es gibt kein Übel. Aber: Übel existiert.

Wie kann man noch an Gott glauben, wenn man täglich mit eigenen Augen das Leid und die Ungerechtigkeit in der Welt erblickt? Die bekannteste Verteidigung Gottes besagt: Das aus bösen Handlungen (etwa Krieg oder Verbrechen) resultierende Leid ist gerechtfertigt, weil nur dann ein freier Wille des Menschen existieren kann, wenn die Möglichkeit besteht, Leid durch böse Handlungen zu verursachen.

Der freie Wille ist demnach ein derartig hohes Gut, dass er all die Übel wert ist, die ihn möglich machen. Nur wenn wir zwischen Gut und Böse wählen und beides in die Tat umsetzen können, sind wir wirklich frei. Gott wäre damit von der Verantwortung für das moralische Übel, das aus menschlichen Handlungen resultiert, befreit, denn wir Menschen selbst sind schuld daran.

Aber so funktioniert es nicht. Erstens: So wird das natürliche Übel nicht erklärt, das nicht aus moralischem Versagen, sondern aus Erdbeben, Sturmfluten usw. stammt. Warum lässt Gott dieses Übel zu, an dem Menschen keine Schuld haben? Einige Theisten holen an dieser Stelle den staubigsten Ladenhüter, den sie haben, heraus: die Erbsünde, also eine alte Schuld, für die auch heute noch alle Menschen bestraft werden. Diese archaische Form der Sippenhaft ist aber selbst ein Problem, da hoffnungslos ungerecht.

Ostern Hat Leid einen Sinn? Und wenn ja: welchen? Was uns in Krisen an Hoffnung bleibt Das könnte Sie auch interessieren

Zweitens: Alle Menschen leiden in irgendeiner Form unter den schlechten Handlungen anderer Menschen. Aber etwa geistig behinderte Menschen haben keinen freien Willen als „Belohnung“ für dieses erlittene Leiden erhalten. Für sie wird ihr Leiden nicht durch einen freien Willen kompensiert. Ist Gott gerecht, wenn er das zulässt?

Drittens: Oft wird das Gute gewählt, aber es entwickelt sich Böses daraus (so waren die Absichten des Sozialismus gut, aber die Folgen in vielen Teilen der Welt schrecklich), nicht weil man das frei gewollt hätte, sondern weil die Welt so unberechenbar ist. Warum ist sie das aber?

Viertens: Ob es überhaupt einen freien Willen gibt, ist umstritten. Viele Neurowissenschaftler und Philosophen äußern hier Zweifel. Weitere Argumente sind möglich, aber hier sollte schon klar sein, es klappt nicht.

Viele Theologen wissen das und glauben stattdessen: Gott konnte unsere Welt einfach nicht wesentlich besser erschaffen, als sie ist. Er ist nicht allmächtig. Allerdings sind die Folgen dieser Rückzugsstrategie für den Gläubigen verheerend. Ein Glaube an Gott hat nur dann einen praktischen Sinn für die meisten Gläubigen, wenn Gott eine Person ist, welche die einzelnen Menschen kennt und eine persönliche Beziehung zu ihnen unterhält.

Gott muss zudem Gebete erhören können und die Möglichkeit haben, das ewige Leben zu gewähren. Vieles davon kann ein Gott mit beschränkter Allmacht nicht mehr. Der Gott der Bibel hatte die Macht, den Bittenden zu helfen und ihnen das ewige Leben zu geben. Was nützt es folglich, das Theodizee-Problem zu lösen, aber Gott dabei zu verlieren?