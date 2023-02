An der Hauptstraße im Thurgauischen Müllheim, hinter einer unscheinbaren Scheune, an der man glatt vorbeifahren würde, stünde da nicht ein blinkendes Hinweisschild, kommt völlig unerwartet ein ganz besonderes Gebäude zum Vorschein. Der Modelhof, ins Leben gerufen von Daniel Model vor mehr als zehn Jahren.

Innen erwartet den Besucher ein hoher Festsaal mit Säulen, an den Wänden hängt Kunst, ganz vorn sieht man eine Bühne. Nicht wenigen steht der Mund offen, und Michaela Bekavac, Vorsitzende des Vereins Klassik Konstanz, kommentiert diese Reaktionen mit einem breiten Lächeln: „Mir ging es genauso, als ich hier das erste Mal herkam. Ich war wie verzaubert von diesem besonderen Ort und bin froh, dass wir hier diese Konzertreihe durchführen konnten.“

Mit dem Modelhof mag der Verein, der sich nach der Pandemie nun wieder seinem ureigenen Zweck, der Veranstaltung von Kammermusik-Konzerten widmen möchte, ein passendes Zuhause gefunden zu haben. Eldar Saparayev, künstlerischer Leiter von Klassik Konstanz, ist jedenfalls voll des Lobes über diese Räumlichkeiten und lobt die exzellente Akustik: „In der Vergangenheit war es für uns als Verein oft schwer, passende und bezahlbare Räume für unsere Konzerte zu finden. Der Modelhof wäre für uns durchaus ein guter Ort.“

Das Motto des Vereins ist die klassische Musik, als eigene Sprache, um Menschen aller Kulturen zu verbinden. So hatte auch die kurzfristig angesetzte Veranstaltungsreihe im Februar bewusst keinen politischen Charakter. Umso mehr glänzten die Mitwirkenden auf höchstem musikalischen Niveau.

Schubert in gedämpftem Licht

Der Pianist Sergei Kvitko lebt seit 30 Jahren in den USA, und präsentierte beim Konzert der Mitglieder der Grammy Awards Recording Academy von Franz Schubert die Vier Impromptus D 899. Der Schubert-Spezialist wünschte sich für sein Konzert explizit wenig Licht im Raum. Ganz zu Recht, denn umso intensiver und akzentuierter flog die Musik durch den Raum. Sie wirkte wie zum Greifen nahe, die einzelnen Töne ähnelten kristallklaren Wassertropfen, die sich ihren Weg zu den zirka 50 Besuchern bahnten.

Auch der Violinist Vladimir Dyo präsentierte, zusammen mit Beata Barcza am Flügel, César Francks Sonate in A-Dur mit allerhöchster Präzision. Es war weit mehr als ein harmonisches Zusammenspiel und erinnerte fast ein wenig an Eistanz: Loslassen und wieder zusammenkommen in musikalischer Tiefe und Verbundenheit. Die Zuhörer dankten es mit einem langen Applaus. Umrahmt wurde das außergewöhnliche Konzert von offenen Gesprächen mit Musikern und Gastgebern.