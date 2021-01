Dass es in der Fasnachtszeit diesmal nichts zu lachen gibt, dürften zwei Gruppen unserer Gesellschaft besonders schmerzlich zu spüren bekommen. Zum einen ist da die Gruppe der Apotheker und Pharmaproduzenten, die mit einem ganz erheblichen Absatzrückgang im Bereich der blutdrucksenkenden Mittel zu rechnen haben. Denn wo nicht gelacht wird, gibt es nur noch halb so viel Anlass zur Empörung.

Damit wären wir auch schon bei der zweiten Gruppe der Leidtragenden: die Moralapostel. Wie wird es ihnen ergehen, wenn so gar niemand mehr in Verlegenheit gerät, einen Anflug von Heiterkeit zu riskieren? Wenn sich also die potenziell tödlichen Beleidigungen und Diskriminierungen aus der Bütt selbst unter dem Elektronenmikroskop partout nicht finden lassen?

Kalter Entzug

Für die Gesundheit kann das ganz schön gefährlich sein. Hat sich so ein Organismus erst mal an alljährliche Erregungszustände gewöhnt, drohen bei kaltem Entzug Phantomschmerzen und Überreaktionen des Immunsystems. Daran wurde in der Pharmaforschung bislang zu wenig gedacht. Man muss befürchten, dass demnächst bundesweit abertausende Tugendbolzen grundlos ihre Liebsten anpöbeln: Die Entrüstung muss ja irgendwo hin.

Deshalb ist jetzt präventives und solidarisches Handeln gefragt. Sollte also ein Familienmitglied unter überhöhtem moralischem Sendungsbewusstsein leiden, denken Sie bitte frühzeitig über Ersatzangebote nach. Eine zünftige Narrengerichtsverhandlung lässt sich auch daheim in vertrauter Runde organisieren, und für die erforderliche Reizung des Tugendnervs ist hinreichend Schulungsmaterial vorhanden (bewährt: die Modelle „Toilettenwitz“, „Doppelnamen“).

Während des Behandlungsprozesses sollte eine aufmerksame Beobachtung des Patienten sichergestellt sein. Achten Sie besonders auf die körperlichen Reaktionen in den ersten fünf Minuten nach Verabreichung der beleidigenden Pointe. Erröten des Gesichts, Hervortreten der Halsschlagader und zitternde Unterlippe sind zuverlässige Indikatoren für gelungene Applikation!

Wichtig: Erliegen Sie nicht der Versuchung, die einmal provozierte Blutwallung mit verfrühter Entschuldigung wieder abzusenken. Der Moralapostel verlangt nach lange anhaltendem Empörungsempfinden, die Uneinsichtigkeit des Büttenredners ist deshalb unverzichtbare Voraussetzung für seinen Behandlungserfolg. Von Überdosierung durch eine zweite politisch unkorrekte Pointe ist dagegen dringend abzuraten.

Wenn alle mithelfen, können wir zwar nicht die Fasnacht retten, aber wenigstens den dazu gehörenden Furor. Vielleicht ist ja schon mit diesen Zeilen ein Anfang gemacht.