Der Tod der Queen erschüttert auch die Kultur. Denn Elizabeth II. hat in der Kunst tiefe Spuren hinterlassen: Wohl kein anderes Staatsoberhaupt ist so oft porträtiert und kommentiert worden.

Dabei ging es zunächst durchaus robust zur Sache. „Her Majesty is a pretty nice girl, but she doesn‘t have a lot to say“, sangen etwa die Beatles 1969: Ein nettes Mädchen sei die Königin, viel zu sagen habe sie aber nicht. Und eines Tages (“I‘m gonna make her mine“), da werde man sie schon erobern.

Acht Jahre später sprachen ihr die Punkrocker von den Sex Pistols gar ab, ein Mensch zu sein und brachten sie mit einem „Faschisten-Regime“ in Verbindung. „They made you a moron / A potential H bomb“: „Sie machten aus dir einen Schwachkopf, eine potenzielle Wasserstoffbombe.“

Wer solch frevelhafte Zeilen hören wollte, musste in den Plattenladen gehen, britische Radiosender nämlich setzten die Sex Pistols auf den Index. Und als Frontman Johnny Rotten 1977 bei den Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von einem Schiff aus der Queen die Ehre erweisen wollte – freilich auf seine ganz eigene Art – da artete das Vorhaben in eine Prügelei aus.

Die Monarchie als Kunstmotiv, das ist über Jahrtausende hinweg eine Geschichte der Huldigungen und Lobpreisungen gewesen. Wer als Künstler in die Verlegenheit kam, sich öffentlichkeitswirksam über Könige äußern zu dürfen, der tat dies als deren abhängig beschäftigter Bänkelsänger oder Auftragsmaler. Kritische Töne durfte sich allenfalls der Hofnarr erlauben.

Doch erst stärkten Urheberrechte die gesellschaftliche Stellung von Dichtern, Malern und Komponisten. Dann ermöglichten neue Technologien wie etwa moderne Tonträger, diese Rechte in Geld umzuwandeln. Und schließlich verloren die vormals so allgewaltigen Herrscher auch noch ihren Schrecken: Der 1911 verabschiedete „Parliament Act“ beispielsweise schrumpfte die britische Krone zu einer rein repräsentativen Instanz herab. Kein Wunder, dass ein solches Symbol staatlicher Obrigkeit früh ins Visier der Studentenrevolte geriet.

Progressiver Kern in konservativer Schale

Schon bald aber zeigte sich, dass in der konservativen Schale ein überraschend progressiver Kern steckte. Zwar war Elizabeth II. zu politischer Neutralität verpflichtet. Doch manche Gesten sind an sich schon Politik genug: etwa der Entschluss, als erste britische Königin überhaupt nach Australien zu reisen, sich dort sogar mit gewöhnlichen Bürgern zu unterhalten. Von solchen „Royal Walkabouts“ ließ sich die Queen auch dann nicht abhalten, wenn Sicherheitsexperten ihr wegen möglicher Anschlagspläne abrieten – etwa bei einem Besuch in Ghana.

Mehr und mehr wurde deutlich: Diese Königin taugte nicht zum Hassobjekt. Statt einer weltentrückten Kolonialherrscherin agierte hier eine volksnahe Monarchin mit ausgeprägtem Gespür für die Zwischentöne ihrer Zeit.

Und waren ihre farbenfrohen Kleidungsstücke nicht ganz ähnlich schrill wie die Mode der Popkultur in den 70er- und 80er-Jahren? Andy Warhol, Meister der Pop-Art, jedenfalls hatte kein Problem, ihr gleich eine ganze Porträtreihe zu widmen.

Mit den diskreditierenden Anwürfen der Punk-Bewegung hatte diese erkennbar nichts mehr gemein. Im Gegenteil: Auf Warhols Bildern entpuppte sich Elizabeth II. plötzlich selbst als Popstar. Wie in feudalen Zeiten huldigte die Kunst also wieder der Königin. Der Unterschied: diesmal tat sie es aus freien Stücken. Warum?

Eine mögliche Erklärung liegt in damals kursierenden Gerüchten. Die Monarchin, hieß es, liege mit der in linken Künstlerkreisen verhassten Premierministerin Margret Thatcher über Kreuz. Damit das Volk seine Wut zielgenau adressiert, soll sie ihre Unmutsäußerungen sogar höchstpersönlich der Presse zugespielt haben. Ob das stimmt, ist bis heute nicht geklärt. Auffallend jedoch ist, dass die Queen in der Kultur fortan Ikonenstatus erlangte.

Als sie Popstars wie Paul McCartney (der, welcher vor Jahren noch vom „Mädchen, das nicht viel zu sagen hat“ gesungen hatte) zum Ritter schlug, galt dies als Zeichen ihrer Souveränität. Und als in Elton John erstmals einem offen homosexuell lebenden Musiker diese Ehre zuteilwurde, sahen viele darin einen Ausweis ihrer fortschrittlichen Gesinnung.

Elizabeth II., behaupteten manche, sei eine große Unterstützerin der LGBTQ-Bewegung – freilich nur im Stillen. Schließlich ist die Queen auch Oberhaupt der anglikanischen Kirche, die bekanntlich ganz andere Ziele verfolgt.

Es verhält sich mit der angeblichen Toleranz gegenüber anderen sexuellen Identitäten wie mit so vielen anderen Tugenden der britischen Königin: Wirklich belastbare Aussagen, die diese These stützen könnten, gibt es nicht. Queere Künstler wie Owen Grant Innes wollen sich ihren guten Glauben trotzdem nicht nehmen lassen und würdigen die vermeintliche Mitstreiterin auf bloßen Verdacht. Ein Band mit Innes‘ knallbunten Queen-Porträts ist erst in diesem Sommer erschienen.

Mit ihrer Doppelstrategie, einerseits Volksnähe zu zeigen, andererseits politisch neutral zu bleiben, wandelte sich Elizabeth II. im Laufe ihres Lebens zu einer Projektionsfläche.

Sie war am Ende wie eine weiße Leinwand, jeder Brite konnte darauf sein eigenes Bild malen. Vielleicht hatte Gerhard Richter genau das vorausgeahnt, als er sie bereits in den 60er-Jahren nach einer Zeitungsabbildung bewusst grobkörnig, kaum erkennbar porträtierte.

Ganz selbstverständlich nahmen Menschen unterschiedlichster politischer Gesinnung die Königin für ihre jeweils eigene Weltanschauung in Beschlag. Entsprechend verstörend mutete es an, als der Fotokünstler Chris Levine sie mit geschlossenen Augen abbildete. Zeigte es doch, dass nur eine Person tatsächlich in ihre Gedanken blicken kann: sie selbst.

Was also faszinierte Künstler an dieser Frau? Als der deutsche Fotograf Thomas Struth vor zehn Jahren das Königspaar porträtieren durfte, beschrieb er in einem Interview mit der Tageszeitung „Die Welt“ den Unterschied zwischen dem privaten und öffentlichen Bild der Königin.

Als er sie nach seiner persönlichen Begegnung im Fernsehen erlebt habe, wie sie in vollem Ornat das Parlament eröffnete, da sei er erschrocken: „Unglaublich, dass das dieselbe Person ist und in was für einer märchenhafter, skurrilen Umgebung sie durch ihre Funktion lebt.“ Aus deutscher Perspektive sei das „heutzutage schon merkwürdig“.