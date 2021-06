von Bernd Konrad

„Mir brauchet koi Kunscht, mir brauchet Krombiere!“ Mit diesem feurigen Ausruf (auf Hochdeutsch: „Wir brauchen keine Kunst, wir brauchen Kartoffeln!“) verhinderte der schwäbische Verwaltungsbeamte Peter Damian von Mosthaf im Stuttgarter Landtag 1827 den Ankauf kostbarster altdeutscher und niederländischer Kunst der Brüder Boisserée. 160.000 Gulden hatten diese erbeten. Doch König Wilhelm I. von Württemberg folgte dem Rat des Beamten und lehnte dankend ab. Stattdessen sollte König Ludwig I. von Bayern die Sammlung für 240.000 Gulden erwerben. Er legte damit den Bestand zu einer der bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt: die Alte Pinakothek in München.

Dass die schwäbische Nachwelt diesem Coup bis auf den heutigen Tag nachtrauert, ist verständlich. Kulturpolitische Irrtümer und Engstirnigkeit ziehen sich bis heute, nicht nur durch die Geschichte der Kunst.

Dabei schien von Mosthafs Argument zunächst gar nicht so abwegig. Denn an Kartoffeln und anderen Nahrungsmitteln hatte es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ja tatsächlich oft genug gemangelt: Muss Kunst nicht zurückstehen, wenn es am Essen fehlt? Ist Kunst denn kein Luxusgut, das wir uns zwar leisten, aber nicht unbedingt brauchen?

Die Antwort lautet: Wer so denkt, hat nicht allzu viel verstanden. Und leider wird zurzeit sehr viel so gedacht. Dreht sich die öffentliche Debatte um Kunst und Kultur, so mutet eines der reichsten Länder der Welt plötzlich an wie die Sahelzone.

Bernd Konrad, 72, zählt zu den bedeutendsten Jazzmusikern Deutschlands. Seit seiner Kindheit in Konstanz lebend, hat der Saxofonist, Klarinettist und Komponist mehr als 60 Schallplatten eingespielt.

Der Irrtum dabei liegt im Verständnis von Kunst als einer beliebigen Wirtschaftsbranche. Kunst befindet sich gerade nicht in Konkurrenz zu ökonomischen Interessen. Ihr „Produkt“ lässt sich mit keinem anderen vergleichen, denn es ist mehr als die Summe unter dem Strich. „Kultur und Kunst sind kein Luxus, den wir uns leisten oder auch streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert“, so definierte es einst Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Oder um es auf den Punkt zu bringen: Nur wer Kunst hat, wird auch Kartoffeln ernten.

Das eine bedingt das andere

Falsch ist die Vorstellung, das eine schließe das andere aus. Richtig ist, dass beides einander bedingt – und zwar aus drei Gründen. Erstens: Kunst verbindet, sie schafft Kommunikation. Kommunikation aber ist notwendig, damit ökonomischer Erfolg überhaupt eintreten kann.

Zweitens: Kunst bietet Reibungsflächen und Inspiration zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Ohne Reibung, ohne Inspiration und ohne Auseinandersetzung kann nichts Neues entstehen.

Und drittens: Kunst baut Brücken und öffnet Türen, wo andere Wege verschlossen sind. Sie schafft Dialog zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, auch wenn es keine gemeinsame Sprache gibt.

Ist das alles? Nein, ein vierter Punkt ist der Wichtigste: Ohne Theater, Musik und Galerien wäre das Leben ein Irrtum. Die Welt wäre öde, langweilig und tot ohne sie. Was wollen wir mit Kartoffeln, wenn es an Sinn fehlt?

Doch jetzt, nach eineinhalb Jahren Pandemie, kämpft die Kunst ums Überleben. Von der Kunst leben zu wollen, ist in Krisenzeiten schwerer, ja unmöglich geworden. Obwohl einige Kunstwerke für Millionen versteigert werden, hangeln sich die meisten Künstler und Kulturschaffenden mit Hungerslöhnen durchs Leben. Ihre prekäre Lebenslage lässt wenig Spielraum für eine finanzielle Absicherung.

Das ist fatal, weil wir gerade jetzt auf die Energie und Impulse von Künstlern nicht verzichten können. Ob Orchestermusiker, Jazz-und Popmusiker, Maler, Schauspieler oder Kabarettisten: Wir brauchen sie. Alle!

Denkbar schlechte Aussichten

Viele Kunst-und Musik-Studenten, die noch vor kurzer Zeit ihre beruflichen Hoffnungen erfüllt sahen, haben mittlerweile resigniert. Sie haben auf ihre berufliche Perspektive verzichtet, denn die Berufsaussichten sind denkbar schlecht geworden. Noch schlechter als zuvor.

Tatsächlich haben behördliche Anordnungen in der Corona-Krise der Kunst den Stecker gezogen. Natürlich gibt es auch für Künstler einige staatliche „Corona-Häppchen“. Sie reichen aber bei Weitem nicht aus, die Stimmungslage zu verbessern.

Der Staat übt sich in vornehmer Zurückhaltung und beraubt sich damit seiner vordringlichsten Aufgabe, tatsächlich in die Zukunft zu investieren. Und das in einer Zeit, in der Wagemut unsere Politiker vermutlich am wenigsten auszeichnet.

Theater, Orchester und freischaffende Künstler müssen sich in der jetzigen Dekade der Krise neu positionieren, neu erfinden und neu aufstellen. Doch wo ist die starke Lobby für den Künstler, die ihm dabei hilft?

Es gibt sie faktisch nicht! Glücklich sollten wir sein über unsere Hoffnung, bald wieder Kultur genießen und durchführen zu können. Wollen wir jetzt den „wohlgemeinten Fehler“ wiederholen, den der Württembergische Landtag 1827 initiierte? Wir brauchen Kunst und die Krombiere!

Nach so viel düsterer Gegenwartsbetrachtung können nur noch „Dreggische Krombiere“ für einen einen genussreichen Abschluss sorgen. Man nehme: 1 kg festkochende Kartoffeln, 200 g Blutwurst (Hausmacher Art), 200 Leberwurst (Hausmacher Art), eine Zwiebel, vier Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer, Majoran und Sonnenblumenöl, Gewürzgurken nach Belieben.

Die Kartoffeln möglichst am Vortag mit Schale kochen. Nach dem Pellen auskühlen lassen. Kartoffeln in Scheiben schneiden, Zwiebel würfeln und den Knoblauch klein hacken. Kartoffeln in einer Pfanne mit dem Öl braten, Zwiebeln und Knoblauch dazu und zum Schluss, wenn die Kartoffeln gebräunt sind, kommen Blut- und Leberwurst in Stücke geschnitten dazu.

Mit Majoran, Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Die Wurst muss in der Pfanne zerlaufen, dabei ständig wenden. Auf Teller anrichten und mit einigen Gewürzgurken servieren. Dazu passt ein deftiges Brot und natürlich eine gute Flasche Rotwein – oder auch ein Bier.