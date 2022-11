München/Starnberg vor 55 Minuten Journalist und Sprachkritiker Wolf Schneider gestorben Was ist gutes Deutsch? Wolf Schneider hatte in seinen zahlreichen Büchern die Antwort parat. Zudem zählte er zu den bekanntesten Journalisten des Landes. Nun ist er im Alter von 97 Jahren gestorben.

Der Journalist und Sprachkritiker Wolf Schneider 2010 in der ARD-Talksendung „Anne Will“. Er starb am Freitag, 11.11.2022 in Starnberg im Alter von 97 Jahren. | Bild: Karlheinz Schindler, dpa