Der Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten – heute ist der Publizist Jakob Augstein an der Reihe.

Möchten Sie das absolute Gedächtnis?

Das wäre ein Fluch. Borges hat darüber eine berühmte Geschichte geschrieben. Wir erinnern uns tatsächlich alle viel zu viel. Ich würde gerne mehr vergessen als erinnern.

Was gefällt Ihnen am Neuen Testament?

Das Neue Testament liest sich nicht ganz so flott wie das Alte, aber es gibt dafür ein paar sehr schöne Verfilmungen.

Haben Sie schon Auswanderung erwogen?

Immerzu. Anderswo ist es schöner.

Wann haben Sie aufgehört zu meinen, dass Sie klüger werden oder meinen Sie‘s noch? Angabe des Alters.

Ich werde seit Ende zwanzig kontinuierlich dümmer.

Gesetzt den Fall, Sie haben nie einen Menschen umgebracht, wie erklären Sie es sich, dass es dazu nie gekommen ist?

Ich kann nicht gut hassen. Immer wenn ich damit anfange, tut mir der Mensch sofort Leid. Ich bin aber ganz gut in Schadenfreude.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Jetzt gerade tatsächlich nichts.

Fragebogen „Nur wenige Frauen können dübeln, ein Dach decken oder Motoröl wechseln“: Elke Heidenreich mag sich eine reine Frauenwelt nicht vorstellen Das könnte Sie auch interessieren

Was könnten Sie sich nicht verzeihen?

Im Ernst: wenn ich mir zu schnell vergebe.

Können Sie ohne Hoffnung denken?

Hoffnung wäre ja schon viel. Ich muss einstweilen mit der Hoffnung auf Hoffnung auskommen.

Tun Ihnen die Frauen leid?

Ja. Und die Männer auch.

Können Sie sich eine Frauenwelt vorstellen?

Solange Mütter Kinder erziehen, leben wir in einer Frauenwelt.

Welche Probleme löst eine gute Ehe?

Dass man unglücklich verheiratet ist zum Beispiel.

Wen, der tot ist, möchten Sie wiedersehen?

Den Apostel Paulus, Audrey Hepburn und Tony Stark.

Wen hingegen nicht?

Meinen Sportlehrer.

Fragebogen „Mir tun Frauen leid, die sich selber leid tun“: Bestsellerautorin Juli Zeh stellt sich den Fragen von Max Frisch Das könnte Sie auch interessieren

Können Sie sich eine menschliche Existenz (das heißt: die Erste Welt) überhaupt noch vorstellen ohne Computer?

Solange sich die Computer keine Welt ohne Menschen vorstellen können, kümmert mich das nicht.

Wie viel Geld möchten Sie besitzen?

Mehr.

Was tun Sie für Geld nicht?

Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert.

Was bezeichnen Sie als männlich?

Pimmel?

Wie alt möchten Sie werden?

Schön wäre es doch, man müsste gar nicht sterben. Der Tod gibt dem Leben so eine Schwere, finden Sie nicht?

Fragebogen Für kein Geld der Welt auf ein Kreuzfahrtschiff! Johannes Strate von Revolverheld erklärt, wofür er sich niemals hergeben würde Das könnte Sie auch interessieren

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Das Leben.

Kennen Sie Tiere mit Humor?

Ich habe zwei Kanarienvögel, die lachen sich den ganzen Tag kaputt. Es macht großen Spaß, ihnen dabei zuzuhören.

Verändert im Alter sich der Humor?

Unbedingt. Meiner wird immer besser.