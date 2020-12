Wo ehemals der Palast der Republik stand, hat Berlin jetzt wieder einen Prunkbau nach gut preußischer Art. Und statt nur darauf zu schimpfen, sollten wir mal die positiven Aspekte in den Vordergrund stellen.

So erweisen sich die lange gehegten Befürchtungen, mit dem architektonischen Bezug an autoritäre Zeiten könnten auch die Gespenster der Vergangenheit wieder auferstehen, als völlig haltlos. Die barocke Fassade wirkt nämlich dermaßen aus der Zeit gefallen, dass es schon wieder komisch ist: Es ist ja gar kein Schloss, das da steht, sondern bloß dessen Karikatur!

„Spannungslosigkeit“

Zu verdanken haben wir das den Farben. Diese, so schreibt der Kunstwissenschaftler und Architekturkritiker Nikolaus Bernau im konservativen „Cicero“-Magazin, seien „frei nach dem um 2010 gültigen Geschmack komponiert“, was „ihre Spannungslosigkeit erklärt“. Statt die straffe Barockarchitektur zu stützen, versinken die nachgebauten Fassaden „in einem milde konturenlosen gelb-ocker-braunen Gesamtton“.

Sollte also irgendein Rechtsaktivist auf die Idee kommen, vor diesem konturlosen Abklatsch vergangener Herrschaftsseligkeit seinen Fackelzug abhalten zu müssen: nur zu! Das Ergebnis dürfte einigermaßen lächerlich wirken.

Lehrstück für künftige Projekte

Was gibt es noch zu loben am neuen Glanzstück deutscher Kulturpolitik? Zum Beispiel ihre Eignung als Lehrstück für künftige Projekte, in denen der Staat als Bauherr auftritt. So verdankt sich das naive Verständnis von Schönheit und Historizität einer von der Politik eingesetzten Expertenkommission.

Sie hatte den Architekturwettbewerb ausgeschrieben und darin die Repliken der Stadtschlossfassaden zur Bedingung gemacht. Für die schon früh einsetzende Kritik an diesen Auflagen interessierte sich niemand – künftige Entscheidungsträger dürfen sich glücklich schätzen, aus diesem Versagen lernen zu können.

Was es wirklich bedeutet, ästhetische Ideale vergangener Epochen mal so eben in die Gegenwart zu transferieren, zeigte sich spätestens, als im Zuge der Rekonstruktion auch eine Inschrift Berücksichtigung fand, die sich bestenfalls als „missionarisch“, realistischerweise aber als antijüdisch verstehen lässt. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte die Aufgabe, diesen Vorgang zu erklären. Wie sie das löste, hatte immerhin Unterhaltungswert.

Selbstverständlich, so lautete nämlich ihre Begründung, müsse man sich vom Geist dieser Inschrift „in jeglicher Form heutzutage distanzieren“. Immerhin aber werfe sie ein Schlaglicht darauf, „was wir überwunden haben und wie glücklich wir mit der heutigen Demokratie sein können“. Überwundenes soll wiederauferstehen, damit wir sehen können, dass es ja eigentlich überwunden ist: Gäbe es das Berliner Schloss nicht, könnten wir auch nicht aus dieser herrlich kuriosen Beweisführung zitieren.

Schein und sein

Für Geschichtsschüler hält das neue Prachtstück spannende Einsichten bereit: So sprechen Experten davon, das originale Schloss sei unter anderem aus Mitteln finanziert worden, die sich der Versklavung tausender Menschen in Afrika verdankten. Und hinter genau dieser Fassadenästhetik verbirgt sich nun ein Kulturzentrum, das sich als interkulturelle Begegnungsstätte versteht, dabei aber aus Afrika geraubte Kulturgüter ausstellt. Die ganze moralische Verworrenheit von Schein und Sein, Anspruch und Wirklichkeit: Wo käme sie eindrücklicher zur Geltung?

Und nicht zuletzt kommt das ständige Hin und Her auf dem Areal dem Baugewerbe zugute. Eine Initiative mit dem Titel „Schloss sprengen 2025“ ist bereits gegründet, nach vollbrachter Tat können wir 2026 damit beginnen, einen neuen „Palast der Republik“ zu errichten. Ist der im Jahr 2050 plattgemacht, bauen wir halt das Schloss wieder auf. Mal Schloss, mal Palast: So bleibt eine ganze Branche krisensicher.