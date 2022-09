von Johannes Bruggaier und dpa

Fünf Euro pro Besuch: Wäre das die Regel, könnten die Lichtspielhäuser kaum ihre Kosten decken. Am kommenden Wochenende werden trotzdem zahlreiche Kinos in ganz Deutschland zu diesem Preis ihr Publikum willkommen heißen. Anlass ist die allererste Ausgabe des „Kinofests“, ein Format, das in anderen europäischen Ländern bereits seit längerer Zeit erfolgreich etabliert worden ist. Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September heißt es: Ganz gleich, welcher Film zu welcher Uhrzeit, ganz egal, auf welchem Platz – mit fünf Euro ist man dabei.

Die frohe Botschaft für Kinofans hat einen ernsten Hintergrund. Das Filmgeschäft hat nämlich in zwei Jahren Corona-Pandemie spürbar gelitten. Laut Statistik liegen die Ticketverkäufe (33,2 Millionen) um etwa 38 Prozent unter denen des ersten Halbjahrs 2019, der Umsatz (305,7 Millionen Euro) ist um rund ein Drittel niedriger als vor Corona. Zwar gab ein leicht positiver Trend in diesem Sommer wieder Grund zur Hoffnung. Auch ist die zu Pandemiebeginn befürchtete Pleitewelle bislang ausgeblieben.

Verband ist trotz allem zuversichtlich

Doch schon stellen sich für die Branche neue Herausforderungen. Was, wenn es zu einer Gasmangellage kommt? Wie teuer wird es, ein Kino zu beheizen? Und wer gibt noch Geld für Kino aus, wenn die Inflation anhält? Vorerst gibt man sich zuversichtlich. „Letztes Jahr hat man uns totgesagt – und wir haben über 60 Prozent der Besucher wiederbekommen“, sagt Christine Berg, Vorstandsvorsitzende des Verbands HDF Kino. Auch wenn es da natürlich „Luft nach oben“ gebe, sei man über diese Bilanz durchaus glücklich.

Besonders gut liefen etwa die Fortsetzungen von „Phantastische Tierwesen“, „Top Gun“ und „Doctor Strange“. Kleinere Filme seien dagegen im Moment eher schlecht besucht. „Dieses Phänomen ist überall sichtbar“, sagt Berg mit Blick auf Theater und Opernhäuser, mit denen man in Kontakt stehe.

Das Kinofest soll helfen, diese Lücke zu schließen. „Wir hoffen, das Publikum wieder für das gesamte Spektrum an Filmen zu begeistern zu können“, sagt Markus Keller von den Scala-Filmtheatern, zu denen die beiden Cineplex-Kinos in Singen und Friedrichshafen sowie das CineStar Konstanz gehören.

Die genannten Häuser zählen zu den insgesamt 94 Kinofest-Teilnehmern in ganz Baden-Württemberg. Wird das Kinofest ein Erfolg, soll es künftig alljährlich stattfinden. Einziges Manko aktuell: eine Auflistung aller Teilnehmer ist bislang nicht erhältlich. Der interessierte Kinogänger muss sich bei jedem Kino einzeln erkundigen.