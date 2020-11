Was ist das? Wir brauchen es „wie die Luft zum Atmen“, es ist „wie das Blut in unseren Adern“, ein „Menschenrecht“ und „systemrelevant“ sowieso. Ganz klar, was hier so hymnisch und ohne Scheu vor Kitsch besungen wird, ist natürlich unsere Kultur. Sie liege darnieder, klagen landauf, landab Künstler, Konzertveranstalter, Intendanten.

In Wahrheit treffen die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 natürlich nicht gleich unsere Kultur an sich, sondern lediglich das, was wir unter Kulturbetrieb verstehen. Und auch diesen nicht in vollem Umfang. Galerien, Musikschulen und Bibliotheken haben weiter geöffnet, Schriftsteller dürfen ungestört schreiben, Buchhändler ihre neuesten Publikationen verkaufen.

Wirklich bedroht wird unsere Kultur nicht von epidemiologisch begründeten Maßnahmen, sondern von ideologisch motivierten Versuchen ihrer Bemächtigung: Das kulturpolitische Programm der AfD bietet mehr Anlass zur Sorge. Steckt hinter all dem Pathos also nur die Kunst der Übertreibung?

Meinung Die Schließung von Kultureinrichtungen im Corona-Lockdown ist teilweise nachvollziehbar. Dennoch hat die Politik versagt von Johannes Bruggaier Das könnte Sie auch interessieren

Das mag schon sein, doch es gibt dafür einen Grund. Er liegt in einem kulturpolitischen Versagen, das sich mit einem einzigen Wort auf den Punkt bringen lässt: „Freizeitgestaltung“. Die Vertreter von Bund und Ländern glaubten, mit dieser Vokabel die Arbeit von Schauspielern, Dramaturgen und Musikern treffend beschreiben zu können. Folgerichtig fand auch niemand etwas dabei, Theater in einem Atemzug zu nennen mit Freizeitparks, Fitnessstudios, Spielhallen und ja: Bordellen.

Nun ist nicht jedem der kulturhistorische Sachverstand gegeben, um die Problematik dieser Einordnung zu begreifen. Die von C. P. Snow begründete Lehre von den „zwei Kulturen“ besagt, dass zwischen technisch-naturwissenschaftlichen und literarisch-geisteswissenschaftlichen Denkungsarten eine schier unüberwindliche Mauer steht. Vielleicht saßen ja nur Naturwissenschaftler und Technokraten am Tisch. Gerade deshalb wäre ein in Sachen Kultur kompetentes Regierungsmitglied so wünschenswert: Der Posten der Kulturstaatsministerin böte sich an.

Hilfsprogramme, die vor Wertschätzung strotzen

Von dieser sind seit Monaten nicht minder salbungsvolle Worte über die Kultur zu vernehmen. Es handele sich, sagt Monika Grütters (CDU), um das „notwendige Korrektiv in einer lebendigen Demokratie“. Irgendwie also doch nicht ganz vergleichbar mit Spielhallen und Bordellen.

Auch die von Grütters vorgestellten Hilfsprogramme strotzen nur so vor Wertschätzung für Kultur: Eine ganze Milliarde wurde allein für „Neustart Kultur“ freigeschaufelt. Oder besser gesagt: hingeschrieben. Denn zwischen „zur Verfügung stellen“ und „tatsächlich auszahlen“ liegen Bedingungen, die erst mal erfüllt werden wollen. Das gelang bis Anfang Oktober bei mickrigen 47 Millionen Euro.

Der Jazztrompeter Till Brönner äußerte in seinem ansonsten bemerkenswerten Statement zur desaströsen Lage für freie Künstler die lustige Ansicht, diese sollten sich gar nicht an die zuständige Ministerin wenden. Sondern lieber gleich ans Wirtschafts-, Arbeits- und Finanzministerium. Er wollte der Jazz-Liebhaberin Grütters damit wohl einen Gefallen tun. In Wahrheit hat er den Grund für die verzweifelten Übertreibungen vieler Künstler geliefert: einen Totalausfall kulturpolitischer Kompetenz – mitten in der größten Krise.