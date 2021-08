Höchste Anspannung weicht purer Ekstase, wildfremde Menschen fallen sich unter tropfenden Zeltplanen in die Arme, steigen auf Stühle und Bierbänke, ein Meer aus Bier und Fahnen versperrt die Sicht. Man kennt diese Sommerszenen seit Jahren. Auch eine Pandemie lässt sie nicht ganz verschwinden, als sich Italien gegen England im Juli zum fußballerischen Europameister krönt – bezeugt in verwackelten Handyvideos. Sicher auch von italienischen Tifosi, besonders frenetisch aber: von schottischen Fans. Da ist es zweitrangig, dass die eigene Nationalmannschaft noch nie etwas gerissen hat bei einem großen Turnier.

Man muss kein Fußballfan sein, um zu wissen: Schottland gehört seit mehr als 1600 Jahren nicht mehr zu italienischen Staatsgebilden – da half den Römern auch kein Hadrianswall. Was man weiß – und das reicht: Selbstbewusste Schotten mögen gemeinhin alles, was den englischen Nachbarn die Laune vermiest. Stichwort: Braveheart: Stichwort Unabhängigkeit statt Johnson-Brexit. Mit anderen Worten: Hauptsache, euch geht es schlecht, zumindest aber nicht besser als uns.

Dass das Leid anderer die eigene Seele beruhigt, Stress beseitigen und sogar gesundheitliche Probleme vorbeugen kann, bestätigten Psychologen per Studie. Vor Augen geführt bekommen haben wir unsere eigene – man muss es so nennen – Widerwärtigkeit in den vergangenen eineinhalb Jahren zur Genüge. Ein Ritt durch die verschiedenen Corona-Phasen: Die weltweite Überforderung zu Beginn ließ sämtliche Unzulänglichkeiten im eigenen Land vergessen.

Digitalisierung im Fax-Format? Tja nun, konnte ja keiner ahnen. Fehlende Masken? Bekam ja keiner welche (außer man half als Abgeordneter etwas nach bei der Auftragsvergabe). So ging das weiter, der Sommer 2020 ließ uns vergessen, was wir 2021 wieder vergessen. Corona, war da was? Wir stolperten von Lockdownchen zu Lockdownchen und waren froh, dass anderswo die Lage nicht besser, wenn nicht sogar schlimmer war. Stichwort: Bergamo, New York, Indien. Bis sich die verkorkste Einkaufs- und Verteilungspolitik beim Impfstoff rächte.

So feierte China Festivals, gab es Impfmarathons in israelischen Kneipen, klirrten in den Pubs von England (und sicher auch Schottland) schon vor der EM die Gläser. Uns dagegen verhagelte es mit Ende einiger rosaroter Wochen Mitte 2020 den Rest der guten Laune: Abgehängt? Wir Deutsche?

Zwei Seiten der Medaille

Wie die Medaille gemeinhin zwei Seiten hat, verhält es sich auch mit dem Leid der Anderen. Plätzlich sorgen wir die perfekt und durchorganisierten „Krauts“ international für Schmunzeln. Deutschland, Land der Corona-Versager, hieß es von New York bis Australien. Im Sinne der weltweiten Stressreduzierung haben wir also zumindest schon einmal unseren Beitrag geleistet.

Ohnehin ist der Mensch seinem Artgenossen seltener ein Wolf, als man meint. Stichwort: Was du nicht willst, dass man dir tu. Es braucht keinen wissenschaftliche Studie, dass Hilfsbereitschaft mindestens genauso gesundheitsfördernd und stresslindernd ist wie Autokorsos nach englischen EM-Niederlagen. Letzte Stichworte: Die Paketannahme für den fußkranken älteren Herrn im oberen Stockwerk oder die außerordentliche Hilfsbereitschaft, als im Juli Matsch und Schlamm aus gefluteten Häusern geschaufelt oder den Bewohnern einfach nur zugehört wurde.