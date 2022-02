Der Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten – heute ist die Schriftstellerin Zsuzsanna Gahse an der Reihe.

Möchten Sie das absolute Gedächtnis?

Ein gutes Gedächtnis wäre mir recht, aber das absolute Gedächtnis brauche ich absolut nicht. Lieber ist mir eine Fülle von Erinnerungen, viele lebendige Erinnerungen an einzelne Episoden.

Wie viel Geld möchten Sie besitzen?

Grad so viel, dass ich nicht zu oft an Geld denken muss.

Was bezeichnen Sie als männlich?

Das ist eine ausgezeichnete Frage, die mich schon lang beschäftigt, deshalb gibt es in meinem „Kellnerroman“ den Kellner Ferdinand, den rothaarigen Roman in „Oh, Roman“ oder neuerdings den dunkelhäutigen Sam in „Bergisch teils farblos“. Und ich bewundere oder beneide sogar die männlichen Kollegen mit ihren gelungenen Frauendarstellungen wie Effie Briest, Anna Karenina, Nora, Madame Bovary. Sie sind Geschenke an die Frauen, und Gegengeschenke sind längst an der Reihe.

Können Sie sich eine Frauenwelt

vorstellen?

Gäbe es eine Welt, die nur aus Frauen besteht, müsste ich auswandern. Aber wohin?

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Einerseits Pathos, andererseits Unehrlichkeit, wobei Pathos schon eine Spur Unehrlichkeit enthält.

Kennen Sie Tiere mit Humor?

Ja, etliche. Allerdings müsste ich zunächst eine Liste aller Humor-Varianten erstellen. Nur zum Beispiel gehört Schäkern zu dieser Liste. Aber die Lust, jemandem eins auszuwischen, was viele witzig finden, kennen die Tiere eher nicht, nehme ich an. Dann beißen sie lieber wirklich zu.

Wen, der tot ist, möchten Sie wiedersehen?

Schreibend stehe ich mit anderen Autoren und Autorinnen oder auch mit Musikern oft in einem Dialog. Damit zitiere ich sie herbei, und das ist quasi ein Wiedersehen.

Haben Sie Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr?

Ursprünglich hatte ich den Eindruck, überhaupt nicht sterblich zu sein. Als ich sechsunddreißig wurde und an Mozart dachte, der in diesem Alter gestorben war, als ich ihn also überlebt hatte, kippte mein Grundgefühl. Inzwischen habe ich mehrere mir wichtige Personen überlebt, das ist erstaunlich, und allmählich leuchtet mir ein, dass ich mich selbst kaum überleben kann.