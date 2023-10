Es regnet, es ist kalt, es ist neblig. Jetzt kommen sie natürlich, die Selbstzweifel. Kein Grund dafür. Seien Sie sich nur bewusst: Selbst wenn man zu 90 Prozent aus Wasser besteht, kaum Vitamine oder Mineralien hat, man kann immer noch ein Superstar sein. Ein saisonaler, aber dort dafür umso mehr.

Schon das Betreten eines Supermarktes ist kaum möglich, ohne in einen Berg von Hokkaido, Butternuss und Bischofsmütze zu stürzen. „Mögen Sie etwa keine Kürbissuppe?“ – „Dann probieren Sie doch mal meine, die ist mit Ingwer und Curry, das ist das Geheimnis!“. Tausendmal geführt worden dieses Gespräch. Schleichend hat der Kürbis alle kulinarischen Felder erobert: Kürbisbrot, Kürbiskaffee als Pumpkin Spice Latte, neulich wurde mir sogar roher Kürbis als vermeintliche Delikatesse angereicht. Es schmeckte halt nach nix.

Die Kuscheldecke der Nation

Ja, man muss einräumen, einige Gerichte mit Kürbis bringen es geschmacklich schon. Und dann ist das ganze auch noch wunderbar saisonal und regional, gut fürs strapazierte Gewissen! Aber das allein erklärt die deutsche Kürbis-Hysterie nicht. Hier muss es mal wieder um mehr gehen. Es ist Herbst. Wer jetzt alleine ist, wird es lange bleiben, winselt Rilke. Und Hesse stochert traurig im Nebel rum: Leben ist Einsamsein.

Heieiei, man merkt, dass der aufmunternde Speisekürbis noch nicht so verbreitet war, als die beiden Herren das schrieben. Unser orange-roter Seelentröster. Die Fruchtfleisch gewordene Kuscheldecke einer ganzen Nation. Der kleinstmögliche gemeinsame Nenner, damit auch der größte Sommer-Melancholiker die Chance hat, dem Herbst doch noch etwas halbwegs Positives abzugewinnen.

So verliert diese Jahreszeit also ihren Schrecken. Das ist gefährlich! Heruntergekürbiste Herbstlaune droht sich umso heftiger als ausgiebige Advents-Aggression zu entladen. Bedenklich wird es auch, wenn Sie beginnen, Kürbisse in der Größe einzukaufen, wie sie der italienische Züchter Stefano Cutrupi anbaut: Sein schwerster wog 1,2 Tonnen. Spätestens dann muss dringend über eine Substitutionstherapie mit Maroni, Rüben und – im fortgeschrittenen Stadium – Süßkartoffeln nachgedacht werden.

Und wer sich jetzt stoisch Suppe für Suppe der Zeit entgegenlöffelt, in der die Tage endlich wieder länger werden, der darf nicht vergessen: Nach der Kürbis-Gemütlichkeit ist vor dem Spargel-Rausch. Da ist dann auch noch mehr Wasser drin.