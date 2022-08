So viel Leid und Elend, nur wegen eines Grenzverlaufs? Auf die Idee, wegen einer schnöden Demarkationslinie Kriege zu führen, darin als Soldat sogar das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, kommt wohl nur der Mensch. So lautet jedenfalls eine gerade in pazifistischen Kreisen gerne und wiederholt vorgebrachte Behauptung.

Deren Beliebtheit ist leicht zu erklären. Denn wo unser Verhalten von der Natur abweicht, müsste es sich ja ohne größeren Aufwand korrigieren lassen. Wie bitter wäre es dagegen, wenn das Beharren auf Grenzen in unseren Genen liegt!

Doch genau das könnte durchaus sein. Der Biologe Josef H. Reichholf – selbst in der deutsch-österreichischen Grenzregion aufgewachsen – ist der Frage nachgegangen, wie grenzwertig die Natur ist (“Über Grenzen – Betrachtungen“, Weissbooks). Das Ergebnis: mehr als so mancher glaubt.

Hundehalter mögen das Ausmaß noch am ehesten erahnen. Schließlich ist das tägliche Gassigehen in den Augen ihres Haustiers nicht zuletzt ein Kontrollgang durchs eigene Revier. Das Setzen von entsprechenden Markierungen gehört dabei zur Routine: Potenzielle Konkurrenten sollen das beherrschte Terrain schon von weitem riechen.

Josef Reichholf ist Evolutionsbiologe. | Bild: Daniel Reinhardt

Bei Störchen ist bekannt, dass im Osten beheimatete Exemplare ihr Winterquartier auf einer ganz anderen Flugroute aufsuchen als ihre Verwandten im Westen. Die Trennlinie ist sogar genetisch bestimmt.

Wie aber erklärt sich, dass sich West- und Ost-Igel so sorgfältig aus dem Weg gehen? Ihr einziger erkennbarer Unterschied besteht in braunem und weißem Bauchfell: „Bei der Paarung achten sie gewiss nicht darauf, sie ist schwierig genug.“ Und was hindert die östlichen Unken mit ihrem roten Bauch daran, sich mit ihren westlichen Nachbarn (gelber Bauch) zu vermischen?

Es ist das Prinzip „Gleich und gleich gesellt sich gern“. Wer im anderen sich selbst wiederfinden kann, bevorzugt ihn als Partner. Das Andersartige dagegen scheint verdächtig.

Aus diesem Grund treten die Differenzen an Grenzverläufen besonders grell zutage. So unterscheidet sich das Maulwiesel vom Hermelin zwar schon generell durch seine geringere Größe. Doch nirgends sind so kleine Maulwiesen zu finden wie gerade dort, wo ihr Lebensraum an den der Hermeline grenzt.

Wo Österreich besonders österreichisch ist

Mit Menschen, beobachtet der Biologe, verhalte sich das ganz ähnlich: Nirgends wirke Österreich so österreichisch wie an der Grenze zu Bayern, kein anderer Landstreifen erreiche eine so hohe Dichte an rot-weiß-roten Fahnen. Und wer hofft, dass uns von den Tieren wenigstens die Kriegführung unterscheidet, dem nimmt der Autor auch diese Illusion. Von Schimpansen, unseren nächsten Verwandten, sind ganz ähnliche Angriffe auf benachbarte Gruppen bekannt – inklusive Vernichtung und Versklavung von Artgenossen.

Reichholf erkennt selbst, auf welche gefährliche Spur er mit diesen unbequemen Analogien sein Publikum führt. Wenn der griechische Philosoph Heraklit mit seiner These vom Krieg als „Vater aller Dinge“ in der Biologie auf so ernüchternd eindeutige Weise Bestätigung fände, dann wäre einem faschistischen Menschenbild kaum mehr etwas entgegen zu setzen. Das Herauspflücken passender Fälle, schreibt er, führe leicht in einen Biologismus, der aus dem „So sein“ ableitet, dass „es so sein soll“.

Gegensätze ziehen sich an

In Wahrheit ist Natur komplexer. So lässt sich neben „Gleich und gleich gesellt sich gern“ auch das Prinzip „Gegensätze ziehen sich an“ beobachten. Das gilt zum Beispiel bei der Paarung, die mit der Kombination von verschiedenartigem Erbgut überhaupt erst neue Individuen und damit einen evolutionären Fortschritt ermöglicht. Und dann kommt es auch immer wieder vor, dass Grenzen überwunden werden, nicht zuletzt in der Schwangerschaft. Ein Embryo ist schließlich schon wegen des vom Vater mitgegebenen Erbguts eigentlich ein Fremdkörper.

Wer die Natur ganzheitlich betrachtet, erkennt ein virtuoses Zusammenspiel von Anziehung und Abstoßung, Abgrenzung und Überwindung. Allein der menschliche Körper ist darauf angewiesen, dass in seinen Grenzen zwar eine Vielfalt unterschiedlicher Zellen zusammenwirkt, dabei aber jede Art streng in sich abgeschlossen. „Darmzellen müssen Leberzellen erkennen und sich von ihnen fernhalten.“

Was kann der Mensch davon lernen? Zunächst, dass eine Welt ohne Grenzen illusorisch ist. Allein die Attraktivität von einst abgeschafften und inzwischen doch wieder zugelassenen Kfz-Kennzeichen zeigt, wie tief das Abgrenzungsbedürfnis in weiten Teilen der Bevölkerung sitzt. Nimmt man sich die Natur zum Vorbild, sollte sich ein politisches Grenzkonzept die Komplexität biologischer Organismen zu eigen machen. Heißt: Grenzen wertschätzen, aber auch hinterfragen, Ausnahmen zulassen, Zwischenlösungen finden.

An dieser Stelle muten Reichholfs zuvor so kenntnisreich begründete wie auch stilistisch überzeugende Ausführungen seltsam unpräzise an. In freiheitlichen Gesellschaften, schreibt er, seien Staatsgrenzen letztlich nur Fiskalgrenzen, statt um kulturelle oder ideologische Unterschiede gehe es lediglich um Vorteile aus dem Länderfinanzausgleich oder steuerliche Aspekte. Die EU kopiere dieses System, „ohne nennenswerte Unterschiede zu machen“.

Das scheint dann doch eine grobe Verkennung der politischen Realität zu sein, in welcher etwa der Brexit weit mehr als nur fiskalischen Motiven geschuldet ist. Tatsächlich zeugen moderne Errungenschaften wie doppelte Staatsangehörigkeiten, Sonderstatute für autonome Regionen, das Subsidiaritätsprinzip und vieles mehr von einem Grenzbegriff, der so ausdifferenziert ist wie nie zuvor in der europäischen Geschichte.

Es scheint deshalb, als habe dieser Kontinent aus seinen Kriegen sehr wohl die richtigen Lehren gezogen. Einziges Problem: Das gilt nicht für ganz Europa.

Josef H. Reichholf: „Über Grenzen – Betrachtungen“, Weissbooks, Berlin 2022; 96 Seiten, 18 Euro.