Das Gretchen in Goethes „Faust“ wird heutzutage von alten wie jungen, großen wie kleinen, weiblichen wie männlichen Akteuren interpretiert. Nur mit einer Besetzungsvariante tun sich deutsche Regisseure noch immer schwer: Gretchen, gespielt von einer schwarzen Person.

Als ich vor zwei Wochen über diese Benachteiligung im Kulturbetrieb berichtete, mochten nicht alle Leser meiner Problembeschreibung folgen. Herr A. zum Beispiel sieht Gutmenschentum der „Lückenpresse“ am Werk sowie „wohlstandsverwahrloste Gerechtigkeits- und Buntheitsapostel“, die Europas Kultur in den „kollektiven Selbstmord“ treiben. Weil Gretchen schwarze statt blonde Zöpfe tragen soll.

Kraft des Klassikers

Es mag leicht fallen, solche Befürchtungen als rechtsreaktionären Quatsch abzutun. Ziehen wir die nationalistischen Anteile einmal ab, bleibt ein Kulturverständnis, das zunächst Respekt verdient: Es ist der Glaube an die Kraft eines Klassikers, der in seiner Gestalt so vollkommen ist, dass er auch nach Jahrhunderten gar keiner Interpretation bedarf, sondern allenfalls zelebriert werden muss wie ein religiöses Ritual.

Die mutmaßliche Besetzung des Gretchens mit einer blonden Akteurin bei der Uraufführung (gesichert ist das nicht: Das einzige Bilddokument zeigt ein schwarzhaariges Gretchen!) erscheint dann wie ein Gesetz, an das sich sämtliche künftigen Inszenierungen zu halten haben.

Nun wird Kunst nicht von Heiligen produziert, sondern von Normalsterblichen. Goethe etwa war ein Gegner der Demokratie, pflegte ein fragwürdiges Frauenbild und unterzeichnete als Geheimrat ein Todesurteil. Als er 1808 „Faust I“ veröffentlichte, steckte die Industrialisierung in den Anfängen, gab es weder Arbeiter- noch Frauenbewegung, keine Atombombe, keine Weltkriege und kaum Migration.

Es besteht in Teilen der Gesellschaft die Ansicht, man sollte solche Persönlichkeiten nach heutigen Maßstäben beurteilen und ihre Denkmäler deshalb in Flüsse werfen. Diese Einstellung ist so abwegig wie ihr Gegenteil: sie losgelöst von ihrer Zeit als Verkünder absoluter Wahrheiten zu verstehen.

Wer Goethe heute gerecht werden will, kommt nicht umhin, ihn als Menschen anzusehen statt als Heiligen. Wie sähe „Faust I“ aus, hätte der Autor sein Werk im Jahr 2020 veröffentlicht statt zu Beginn des 19. Jahrhunderts? Besteht die Zeitlosigkeit wirklich in Äußerlichkeiten wie der Hautfarbe seiner Figuren oder der Abwesenheit von Autos und Mobiltelefonen? Wenn dem so wäre, bräuchten wir nur aus dem Fenster zu blicken, um zu erkennen: „Faust I“ wurde von der Realität längst überholt!

In Wahrheit sind es nur selten Haar- und Hautfarben, die einen Klassiker auszeichnen, sondern menschliche Konflikte: Warum führen unsere guten Absichten so oft zu bösen Ergebnissen? Was treibt uns dazu, immer mehr wissen zu wollen? Aus welchem Grund gelingt es uns nicht, Glück zu konservieren?

Weil weder die Industrialisierung noch die Demokratie und bislang auch nicht die Digitalisierung auf diese Fragen Antworten zu finden vermochten, lohnt es sich noch heute, „Faust I“ aufzuführen. Und zwar in Deutschland wie überall sonst auf der Welt – welches natürliche Aussehen die Akteure dabei auch immer mitbringen mögen.