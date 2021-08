Früher war nicht alles besser, aber manches immerhin einfacher. Auch das Kaffeemachen. Wenn wir bei Großmuttern zu Besuch waren, goss sie heißes Wasser in einen Porzellantrichter, der mit dem weichen Filter von Melitta ausgekleidet war. Der braune Sud floss direkt in die Kanne. An Festtagen wurde die Kanne mit einem Kaffeewärmer nachgerüstet. Der wärmende Mantel war zugleich festlich und praktisch. Der Kaffee schmeckte wunderbar. Er hatte nur keine Crema; dieses Schäumchen brauchte damals auch niemand. Auf dem Lande war es unbekannt.

Wir Kinder rührten häufig in der braunen Filterplörre, auch wenn es verboten war. Daraus lernten wir: Das Zubereiten von Kaffee ist eine ernste Sache, da muss jeder Griff sitzen. „Das ist kein Spielzeug für Kinder“, sagte meine Oma, die sonst die Großzügigkeit in Person war. Dass in die damalige DDR viele Eduscho-Pakete geschickt wurden, erhöhte den Wert des Getränks noch.

Wer brüht und schäumt, wird zum Barista befördert

Wenn sie nur geahnt hätte, was aus der schlichten Handlung geworden ist! Die Verarbeitung der gerösteten Kirschen ist mittlerweile zu einem eigenen Berufszweig geworden, mit starkem Hang ins Akademische. Ohne Bachelor-Abschluss kann eine Frau kaum die immer größer werdende Kaffeemaschine bedienen, bei Männern muss es schon der Doktortitel sein. In Italien werden längst Kurse für die Mitarbeiter an der Bar eingerichtet. Wer lange genug brüht und Blumenmuster schäumt, wird zum Barista befördert.

Eine Kaffeemaschine zu bedienen, das ist heute gar nicht mehr so einfach. Die von Peter Eichelmann wiegt noch dazu stolze 60 Kilogramm. | Bild: Philipp Schulze/dpa

Kaffeekochen war früher noch ehrliche manuelle Arbeit nebst Handmühle. Heute wird das zierliche Tässchen unter den Rüssel eines riesigen Automaten gestellt, der so stark verchromt ist wie ein Jaguar aus den 60er Jahren. Der Pflegeaufwand für die sogenannten Automaten ist enorm. Das Gerät drückt zwar den Espresso mit meisterlicher Schwärze heraus. Dafür will der Kasten später betreut und gepflegt werden wie altes Silberbesteck. Ein Pflegefall mitten in der Gastronomie. Zugleich sind die flachen Brühautomaten die heimlichen Stars jedes Wirtshauses. Damit kann man angeben – mit einer neuen Fritteuse nicht.

Der Genuss des Bittertrunks ist heute international verbreitet. Von Boston bis Blumberg lassen sich Menschen von der Coffea arabica wachrütteln. In Zeiten der Korrektheit gilt die Einladung zum Kaffee längst als Standardmaß für Höflichkeit. „Cappuccino gefällig?“ geht immer und klingt entspannt, vor allem morgens um zehn Uhr. Ein Bier oder den bewährten Cognac sollte man heute nicht (mehr) anbieten, wenn der Tag gerade aus dem Bett steigt.

Der Krieg ist der Vater dieses Getränks

Es begann mit einem Zufall. Der Dolmetscher und Spion Franz Kolschitzky hatte noch keinen Businessplan, als er nach der zweiten Belagerung Wiens durch die Osmanen die Entdeckung seines Lebens machte. Die türkischen Soldaten mussten damals, 1683, viel wertvollen Proviant zurücklassen. Eine der türkischen Packtaschen stach Kolschitzky neugierig auf und wurde auf den beißend-feinen Geschmack der Bohnen darin aufmerksam. Aus dem Beutegut kochte er den ersten Kaffee, später eröffnete er eine Kaffeestube in Wien. Also: Der Krieg ist der Vater dieses Getränks. Echt bitter.

Übrigens besaß der gute Kolschitzky weder eine Düsenmaschine mit Milchschäumer noch einen Melittafilter. Er kochte Kaffee wie einen Mokka: Bohnen rein, Zucker drauf, Wasser drüber.