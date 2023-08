In den Jurassic-Park- und Jurassic-World-Filmen sind die heimlichen Stars der Filme die Velociraptoren, relativ große, schuppenbesetzte Intelligenzbestien, die im Rudel jagen. Doch in Wahrheit waren die Dinos ganz anders als in den Filmen dargestellt.

Vor fast genau 100 Jahren, am 11. August 1923, fand Peter Kaisen auf einer Expedition des American Museum of Natural History (AMNH) in der Wüste Gobi die ersten Fossilien des heute weltberühmten Sauriers: einen zertrümmerten, aber vollständigen Schädel sowie eine Klaue. Das Tier wurde ein Jahr später von dem Paläontologen und damaligen Museumsleiter des AMNH, Henry Fairfied Osborn, in der wissenschaftlichen Erstbeschreibung Velociraptor mongoliensis genannt. Während der zweite Teil des Namens auf den Fundort, nämlich die Mongolei, hinweist, bedeutet der Gattungsname so viel wie „schneller Räuber“.

Dennoch unterschied sich dieses Tier deutlich von seinen filmischen Nachbildungen, weiß Annette Richter vom Landesmuseum Hannover: „Im ersten Film ging es eigentlich gar nicht um Velociraptor, sondern um hochskalierte Vertreter des 1993 gut bekannten Deinonychus aus US-amerikanischen Fundstellen.“

Richter, die seit vielen Jahren zu Sichelklauensauriern forscht, zu denen auch die Velociraptoren zählen, und etliche ihrer Spuren im Weserbergland freigelegt hat, sagt: „Erst bei Teil zwei oder drei waren dann auch tatsächlich großwüchsige, nahe Verwandte von Letzterem neu bekannt geworden, Utahraptor genannt, deren Entdeckung, wenn man so will, filmisch vorweggenommen wurde.“

Er war nur kniehoch

Der echte Velociraptor mongoliensis war dann in Wahrheit auch nur so groß, dass er einem Menschen in etwa bis an die Knie gereicht hätte. Der von Peter Kaisen gefundene Schädel maß gerade einmal 17,6 Zentimeter in der Länge. Die eigentliche Überraschung kommt aber erst noch. Der Saurier war nämlich nicht nur deutlich kleiner als im Film dargestellt, er trug auch Federn.

Der Name Warum haben die Filmemacher ihre relativ großen, flinken und schlauen Raubsaurier ausgerechnet Velociraptor genannt, obwohl die echten Velociraptoren mongoliensis sich doch so grundlegend von den gezeigten Tieren im Film unterschieden? Annette Richter vom Landesmuseum Hannover hat da so eine Vermutung, wie das passiert sein könnte: „Der gar nicht passende Velociraptor aus der höheren Unterkreide der Mongolei wurde nur deswegen andauernd zitiert, weil er einen so plakativen Namen hat. Der Veloci-Präfix ist seither popkulturell nicht mehr wegzudenken, auch wenn er paläontologisch schlicht falsch ist.“ (cs)

„Vom Aussehen her handelte es sich um voll befiederte, schlanke und sehr vogelhaft wirkende Dinos“, sagt Richter. Ja, es gibt sogar Hinweise auf die Farbe des Federkleides. „Die Gefiederfärbung muss nicht zwingend schreiend bunt gewesen sein“, sagt die Expertin im Interview. „Bei vielen Fossilfunden erhaltene Farbpigmentzellen zeigen eine gewisse Dominanz von Schwarztönen, hier und da kombiniert mit orangerot und cremefarben.“

Vermutlich flugunfähig

Doch eine Befiederung allein reicht noch nicht aus, um auch fliegen zu können. Dafür muss eine ganze Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein. Der Velociraptor mongoliensis war mit gut 15 Kilogramm dann auch relativ schwer und hatte zu kurze Arme sowie eine für den aktiven Schlagflug nicht ausreichend entwickelte Armmuskulatur, haben Wissenschaftler herausgefunden. Auch die Form des Gabelbeins war für das Schlagen mit den Flügeln, um fliegen zu können, denkbar ungeeignet.

Da fragt man sich natürlich: Wofür waren die Federn denn dann gut? „Die Federn dienten der thermischen Isolierung, und dies stellt wohl auch den ersten und hauptsächlichen Zweck der Entwicklung von Federn dar“, weiß die Oberkustodin des Fachbereichs Naturkunde, Abteilung Sammlungen und Forschung im Landesmuseums Hannover. „Die Entwicklung von Warmblütigkeit nutzt schließlich nichts, wenn die Wärme nicht auch gehalten werden kann.“

Schnelle Läufer

Alles in allem sah der echte Velociraptor also wohl eher wie ein großer Raubvogel mit einem überlangen Schwanz aus und nicht wie eine schuppenbesetzte Dinosaurierechse. Allerdings konnte er wie im Film auch sehr schnell laufen. Die großen muskulösen Beine und langen Unterschenkel ermöglichten ihm Geschwindigkeiten von 39 Stundenkilometer, haben William Sellers und Philipp Manning an der University of Manchester anhand von Computersimulationen ermittelt.

Im Film „Jurassic Park“ von 1993 unterscheiden sich die gezeigten Dinos deutlich vom echten Velociraptor. | Bild: MCA/Courtesy Everett Collection/imago

In den Filmen nutzen die Raptoren diese Fähigkeit, um gemeinsam im Rudel zu jagen. Aber entspricht das auch der Realität? „Nein, das lässt sich bislang nicht belegen. Die Primärhypothese beruht auf einer Fundvergesellschaftung vieler Deinonychus-Skelette in US-Amerika, die aber eventuell zumindest zum Teil auch post mortem zusammengeschwemmt gewesen sein könnten“, meint Richter, die selbst etliche Trittspuren von Sichelklauensauriern in Niedersachsen freigelegt und erforscht hat.

Intelligenz einen durchschnittlichen Vogels

Nun bleibt noch die Frage aller Fragen zu klären: Wie schlau waren die Dinos denn eigentlich wirklich? Im Film sind es ja die reinsten Intelligenzbestien, die sogar locker einen Menschen austricksen können. Aber stimmt das auch? Der Paläontologe David Button von der britischen University of Bristol wollte das genauer wissen. „Leider ist der Vergleich der Intelligenz von Tieren – selbst bei lebenden Exemplaren – schwierig und mit vielen Unsicherheiten behaftet“, sagt Button. „In fossilen Organismen wie dem Velociraptor ist alles, was wir tun können, die relative Größe des Gehirns mit der des Körpers zu vergleichen, und dabei die Form und Struktur zu berücksichtigen, die wir durch die Untersuchung der Knochen der Gehirnschale erhalten.“

Dabei hat sich herausgestellt, dass es für die Cleverness eines Schimpansen, eines Papageien oder auch einer Krähe wohl nicht ganz gereicht hat. „Aber er war in etwa so schlau wie ein durchschnittlicher Vogel, vielleicht so wie ein Falke“, resümiert Dr. Button. „Genauer können wir das nicht sagen, denn uns fehlen ganz einfach die Daten, um exaktere Angaben machen zu können und die Tiere miteinander zu vergleichen.“