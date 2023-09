Ein Netz. Es liegt wie achtlos weggeworfen auf dem Boden. Bedeutung erhält es durch die lebensgroße Fotografie, die einen menschlichen Körper zeigt, der in ein ebensolches Netz gehüllt ist. Daneben hängt ein weiteres Schwarzweißbild, das die Künstlerin zeigt. Annegret Schrempf litt unter schweren Depressionen. Netze boten ihr Schutz, isolierten sie aber gleichzeitig, wie sie feststellte. Ihre Installation und die beiden Bilder sind nun Teil der Ausstellung „Schutzraum“ im ersten deutschen Living Museum im Münsinger Ortsteil Buttenhausen auf der Schwäbischen Alb.

Ist das Kunst? Oder gehört das in die Schublade mit dem Aufkleber „Kunsttherapie“? Für Sarah Boger, auf deren Initiative das Living Museum Alb der Bruderhausdiakonie in dem idyllischen Albdorf entstand, keine Frage. „Unsere Künstler machen hier Kunst“, sagt die quirlige 53-Jährige resolut. Sie selbst ist Kunsttherapeutin, hat aber ein anderes Selbstverständnis. „Wir sind Kunstassistentinnen“.

Ein Netz als Schutz und Isolation zugleich: Kunst von Annegret Schrempf. | Bild: Brigitte Gisel

In einem ehemaligen Pflegeheim, das vor Jahren abgerissen werden sollte, hat sie sich mit ihren fünf Kolleginnen einen geschützten Raum erkämpft, in dem Menschen mit psychischen und geistigen Handicaps ihre Kreativität entwickeln können und dabei behutsam unterstützt werden. 2020 wurden sie in den Verein der Living Museum-Bewegung aufgenommen. Die Künstler von der Alb präsentieren sich seither im eigenen Haus, sind aber auch immer wieder in Ausstellungen in der Region vertreten – bis ins Kleisthaus nach Berlin oder Galerien in der Region und in Stuttgart.

Sarah Boger hat Deutschlands erstes Living Museum ins Leben gerufen. | Bild: Brigitte Gisel

Die Faszination für die Kunst der scheinbar Randständigen ist nicht neu. Spätestens seit der Maler Jean Dubuffet im vergangenen Jahrhundert den Begriff „Art brut“ prägte, ist die Kunst von psychisch oder geistig Kranken, fester Bestandteil der Kunstszene. Die Idee des „Living Museum“ stammt aus New York: Inklusive Kunst, die Barrieren abbaut. Autodidakten stoßen dabei auf akademisch ausgebildete Künstler – auch im „Schutzraum“ in Buttenhausen stehen ihre Werke gleichberechtigt nebeneinander.

Der Weg zum Eingang des großen Ateliers ist von bemalten Steinen und Hölzern gesäumt. An der Mauer steht ein Zitat von Vincent van Gogh: „Die Normalität ist eine gepflasterte Straße: man kann gut darauf gehen – doch es wachsen keine Blumen auf ihr.“ Legt man Van Gogh zugrunde, sind die Ateliers des Living Museum eine Blumenwiese: Akribisch gezeichnete Miniaturen, Skizzen, gestische Strichmännchen, leuchtend bunte Figuren mit Acryl oder Öl auf Papier oder Leinwand gebannt. Dazu Skulpturen und Installationen.

Kunsthistorikerin Argio Mavromatis und Leiterin Sarah Boger in der Ausstellung Schutzraum. Im Hintergrund Bilder von Johanna Mangold. | Bild: Brigitte Gisel

Die rund 70 Männer und Frauen, die hier regelmäßig die offenen Ateliers besuchen, leben in ihrer eigenen Normalität. Viele von ihnen wohnen im Umfeld in den Häusern der Bruderhausdiakonie, einer christlich-diakonischen Stiftung. Immer wieder kommen auch Menschen von außerhalb, um zu malen. Es gibt Begegnungen bei Workshops, die von externen Künstlern geleitet werden. Den großzügigen Außenbereich dazugerechnet, erstrecken sich die Ateliers auf rund 1000 Quadratmeter. Ausflugsangebote, etwa ins Reutlinger Kunstmuseum, ergänzen das Programm. „Uns geht es auch um einen barrierefreien Zugang zur Kunstrezeption für unsere Künstler“, sagt Boger.

Living Museum Vorgänger der Bewegung Living Museum ist der Gedanke der „Art Brut“, aber auch das Interesse an Kunst von Psychiatrie-Insassen, wie etwa bei der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg. Das erste Living Museum wurde 1983 vom ungarischen Künstler und Psychologen Janos Marton und seinem Künstlerkollegen Bolek Greczynski in New York gegründet. Es entstand in einem verlassenen Gebäude des Creedmoor Psychiatric Center in Queens, New York. Ziel war es, psychisch Kranken einen Ort zu bieten, in dem sie in der Kunst Heilung erfahren können. 2013 entstand in der Schweiz ein Verein, um die Idee weiter zu verbreiten. In Wil, im Kanton St. Gallen, entstand 2004 das zweite Living Museum. Weitere folgten unter anderem in Bennebroeg (Niederlande), Tbilisi /Georgien), Yonging (Korea). 2020 war mit dem Living Museum Alb Premiere in Deutschland. (gis)

Albert Giese sind solche Überlegungen nicht wichtig. Hauptsache, der „Kapitän“ kann malen. Der Künstler, der seit einer Reise nach Hamburg am liebsten mit Kapitänsmütze herumläuft, bringt heute strahlende Gesichter auf eine rosa Grundierung auf. Er gehört zu den Urgesteinen des Living Museum Alb, seit 1999 kommt er ins lichtdurchflutete Atelier im Erdgeschoss.

Seine Bilder hängen nicht nur in der aktuellen Ausstellung, sondern auch in den Fluren des Museums. Viele strahlen überschäumende Lebensfreude aus, sind in leuchtenden Farben und mit sicherem Pinselstrich gemalt. In der aktuellen Ausstellung schaufeln sich seine Einzeller ihren Weg aus geschlossenen Kammern ins Licht. An diesem Vormittag sitzen auch Sigrid Lasswitz und Martina Hofsäss im Atelier. Sie versuchen sich an Tierkörpern.

Sigrid Lasswitz (links) und Martina Hofsäss beim Arbeiten im Atelier. | Bild: Brigitte Gisel

„Das Haus schafft einen institutionellen Rahmen, der Struktur vorgibt“, sagt die Kunsthistorikerin Argiro Mavromatis, die das Living Museum bei Ausstellungen berät. Die Kunst der Atelierkünstler wird mit der gleichen Wertschätzung präsentiert wie alle anderen Werke. Der Gedanke von „Recovery“, also Heilung durch Kunst, sei keine Einbahnstraße, sagt sie. An einem Ort wie diesem werde Kunst selbst zum Schutzraum.

Buttenhausen ist eines der Dörfer, die als Standort für Einrichtungen bekannt wurden, in denen Menschen mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen leben. In der Öffentlichkeit präsent ist es aber auch durch seine Tradition jüdischen Lebens und als Geburtsort des ermordeten ehemaligen Finanzministers der Weimarer Republik, Matthias Erzberger. Auch die Verbindung zur Kunst hat Tradition: Gustav Mesmer, der 1903 geborene „Ikarus vom Lautertal“ war weit über seine Heimat hinaus bekannt als Flugradbauer, Künstler und Sonderling.

Rund 1000 Besucher finden pro Jahr den Weg ins Museum. Immer mehr Einzelateliers entstehen. Schon jetzt gibt es ein Lyrikatelier und eine Schauspieltruppe. Hie und da wabert ein Hauch von Anarchie durch die Räume: etwa, wenn der Stuttgarter Künstler Tobias Christ von den Gestaltungsmöglichkeiten so begeistert ist, dass er im Anschluss an seinen Kurs über Zeichen und Symbole einen fliegenden Rabbi in den Aufzug sprüht. Ausstellungen wie die aktuelle haben für die Künstler große Bedeutung. „Mit dem Erfolg verändert sich der Blick auf sich selbst“, sagt Sarah Boger und blickt sich im Atelier um. „Da kann man sehen, was die Kunst mit den Menschen macht.“

Ausstellung bis 13. Oktober im Living Museum Alb, Schmiedesteige 5, Münsingen-Buttenhausen. Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8.30-11.30 Uhr und 13-15.30 Uhr. Auf der Instagram-Seite kann man sich unter dem Stichwort „Wochenstart mit Kunst“ jeden Montag ein Kunstwerk schicken lassen. Weitere Infos: www.livingmuseumalb.de