Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Kulturbetrieb sind verheerend, die Kunst hat aber noch ein größeres Problem. Es geht um die Krise ihres Selbstverständnisses. Ein gutes halbes Jahrhundert hat es eingelöst, woran Goethe seinen Torquato Tasso noch scheitern ließ: als Künstler Moral und Autonomie zusammen denken zu können. Diese Zeiten sind vorbei.

Künstler sein, das war seit Ende der 1960er-Jahre gleichbedeutend mit einer Oppositionshaltung zur antiliberalen Elite. Oben wachten reaktionäre Besitzstandswahrer über Sitte und Anstand, unten kämpfte der linke Künstler für eine offene Gesellschaft. So waren Gut und Böse verlässlich verteilt, vom restaurativen Klima der Kiesinger-Regierung über die „geistig-moralische Wende“ der Kohl-Ära bis zum Kaschmir-Kanzler Gerhard Schröder.

Im Theater kam die Empörung wie bestellt

Vor allem dem Theater fiel es leicht, in dieser Welt seine künstlerische Autonomie zu behaupten. Von Rolf Hochhuths papstkritischem Stück „Der Stellvertreter“ über Thomas Bernhards „Heldenplatz“ bis zu Christoph Schlingensiefs Provokation „Tötet Helmut Kohl„: Die Empörung aus dem elitären Spießertum kam stets wie bestellt. Im Zweifel half man mit Nackt-Auftritten nach.

Seit zehn Jahren funktioniert das kaum mehr. Das liegt auch daran, dass zumindest auf kultureller Ebene inzwischen selbst die kühnsten Träume des Linksliberalismus in Erfüllung gegangen sind – mit Einführung der sogenannten Ehe für alle fiel 2017 die letzte konservative Bastion.

Auf politisch ökonomischer Ebene nimmt sich die Bilanz zwar bescheidener aus. Allerdings gelang es der Elite hier zunehmend, ihre Verantwortlichkeit auf mal mehr, mal weniger gut begründete Sachzwänge (Globalisierung!) abzuwälzen. Wie und gegen wen soll man unter solchen Umständen noch von links rebellieren?

Als der französische Essayist Stéphane Hessel mit seiner Streitschrift „Empört euch!“ 2010 den erloschenen Widerstandsgeist zu reanimieren versuchte, hatte er eine linke Bewegung im Blick. Tatsächlich sollte die Empörung von rechts kommen.

Und so ist es nun plötzlich der Kulturbetrieb, der sich in ungewohnter Eintracht mit Politik und Medien um den Erhalt von Sitte und Anstand sorgt. Da fordern Theaterschaffende einen „Aufstand der Anständigen“ und einstige Punker belehren junge Rapper über Grenzen des guten Geschmacks. Es ist, als führe Goethes Prinzessin Leonore von Este ihr strenges Regiment: „Erlaubt ist, was sich ziemt!“

Wer Einwände hat, betritt vermintes Gelände

Unter anderem für Statements gegen Rechts hat kürzlich der Pianist Igor Levit das Bundesverdienstkreuz erhalten. Muss man eine solche Entscheidung rundum großartig finden? Oder wäre auch eine differenzierte Meinung denkbar, etwa dass Gesinnung als Kriterium für staatliche Ehrungen grundsätzlich eine problematische Angelegenheit ist? Wer sich an solchen Einwänden versuchte, fand sich auf vermintem Gelände wieder: Es bedarf nicht viel, um als AfD-Parteigänger dazustehen. Erlaubt ist, was sich ziemt.

Das ist die Zwickmühle: Einerseits droht der Kunst Spießbürgertum von links, andererseits Vereinnahmung von rechts. Gegen den Strom zu schwimmen bleibt auch künftig oberste Künstlertugend. Dabei aber nicht den Anschein zu erwecken, dem falschen Fischschwarm anzugehören: Das ist schwierig geworden.