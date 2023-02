Leichenschau in Princeton: Auf dem Tisch liegt einer aus Ulm, gestorben an einem „Urknall“. So zumindest bezeichnet der Pathologe die geplatzte Aorta, die im April 1955 zum Tod von Albert Einstein geführt hat. Aber da ist etwas, für das sich Dr. Thomas Harvey viel mehr interessiert als für die Hauptschlagader des großen Physikers. Der Mediziner will an das Denkorgan des Nobelpreisträgers heran. Er sägt den Schädel auf, entnimmt die walnussförmige Eiweißmasse und konserviert sie in Formaldehyd.

Nicht nur unter Naturwissenschafts-Nerds gilt der 1879 in Ulm geborene Einstein als Popstar. Entsprechend oft ist die Geschichte vom Diebstahl seines Gehirns bereits erzählt worden. 2014 war der makabre Stoff Gegenstand eines musiktheatralischen Werks von Gerhard Stäbler, das am Ulmer Theater zur Uraufführung kam.

Jetzt hat sich der österreichische Autor Franzobel des Themas angenommen. Herausgekommen ist eine heiter-böse Wissenschaftsparabel, die auch einen brandaktuell gewordenen Aspekt von Einsteins Denken aufgreift: seine Warnung vor einem nuklearen Inferno im 21. Jahrhundert. Im Fokus der Handlung steht allerdings nicht der aus Ulm stammende Vater der Relativitätstheorie, sondern der Obduzent Thomas Harvey.

Das Cover des Romans von dem österreichischen Autor Franzobel. | Bild: Zsolnay

Hinter dem professionellen Zynismus Harveys verbirgt sich die verletzte Psyche eines armen Würstchens. Den Berufswunsch, Kinderarzt zu werden, machte eine Tuberkulose zunichte. Harveys Ehe ist flau, ärztliche Kollegen in Princeton belächeln ihn als „Leichenaufschneider“. Genau das, hofft er, würde sich dank des prominenten Präparats ändern. „Dieser Gewebeklumpen war seine Chance, dem Durchschnittsleben zu entgehen.“ Harvey spekuliert darauf, in Einsteins glibbriger Hinterlassenschaft eine Art neuroanatomische Genieformel zu entdecken.

Das Organ erwacht zum Leben

Rasant nehmen die skurrilen Ereignisse ihren Lauf. Je erfolgloser der Pathologe an dem Hirn forscht, umso verbissener wird es zur Obsession. Er nimmt die Reliquie überall hin mit. Ins Restaurant, in die Kirche, in den Puff. Am Ende entpuppt sich das Gehirn für seinen Besitzer als Fluch.

Thomas Harvey stürzt ab, verliert den Job und fällt immer häufiger in ein fantastisches Raum-Zeit-Loch, in dem das illustre Organ zum Leben erwacht. Zwischen dem Pathologen und seinem sprechenden Beutestück entspannen sich bizarre Dialoge über Gott, das Universum und die Frauen, wobei sich Einsteins zerebraler Wiedergänger mitunter so garstig gibt, als wolle er der Welt noch einmal die Zunge rausstrecken. Wie auf einem ikonisch gewordenen Foto zu Lebzeiten.

Gravitationswellen der Ironie

Dass den Leser trotz des einschüchternden Umfangs von fast 550 Seiten an keiner Stelle das Gefühl beschleicht, einen schwergängigen Wälzer in Händen zu halten, liegt am talentierten Humor Franzobels. Nicht mathematische Gleichungen, die Gravitationswellen der Ironie halten den gesamten Text in Spannung.

Unentwegt verkoppelt der Bachmann-Preisträger von 1995 die abstrakten Höhen der theoretischen Physik mit den derben Niederungen der Biologie. Der alte Konflikt von Geist gegen Fleisch. „Physiker leben in einer eigenen Welt, trotzdem müssen sie atmen und essen und aufs Klo gehen.“

Raffiniert ist zudem die Idee, den FBI-Mann Sam Sheperd zum Berichterstatter des Ganzen zu machen. Wer gäbe einen besseren allwissenden Erzähler ab als jemand vom Geheimdienst? Wegen „unamerikanischer Umtriebe“ wurde Sheperd zunächst auf Einstein angesetzt, nach dessen Tod heftet sich der Agent dann an Harveys Fersen.

Genussvoll karikiert der Roman Amerikas Kommunistenphobie, die in den 50er Jahren ihren Höhepunkt erreichte: „Bevor ich Einsteins nasse Stirn tätschelte, blickte ich unters Bett, um nachzusehen, ob sich dort die Rote Armee versteckte.“ Überhaupt vermittelt das Buch viel Zeit- und Ortskolorit, indem es sich den Dingen über ihre eigene Lächerlichkeit nähert. Sei es das bigotte Quäkertum, dem Harvey entstammt, sei es die Faszination der Nachkriegsmoderne für Kernkraft.

Schattenseite der Fortschrittseuphorie

Mit dem Wissen von heute im Rücken entlarvt sich der nukleare Optimismus als verqueres Zukunftsprojekt einer Vergangenheit, die glaubte, alles im Griff zu haben. „Bald wird es von Atomenergie betriebene Autos geben“, schwärmt Harvey. Vor diesem Hintergrund offenbaren Einsteins untote graue Zellen, wenn sie aus dem Formalinglas heraus die Apokalypse prophezeien, die Schattenseiten der Fortschrittseuphorie. Also genau das, was die Welt so lange verleugnet hat.

Franzobel: Einsteins Hirn. Zsolnay Verlag. 544 Seiten, 28 Euro.

Einsteins Gehirn Nach Angaben des US-Neurowissenschaftlers Britt Anderson war Einsteins Gehirn nicht besonders schwer. „Einsteins Hirn war mit 1230 Gramm deutlich leichter als die 1400 Gramm Durchschnittsgewicht eines männlichen Gehirns.“ Einige Regionen in der vorderen Hirnrinde seien jedoch ungewöhnlich dicht gepackt gewesen. „Er hatte genauso viele Nervenzellen wie andere, nur kompakter und dadurch möglicherweise effizienter.“ Einstein selbst beschrieb seine Art zu denken einmal so, dass „Worte dabei keine Rolle spielten“, dagegen eher ein „assoziatives Spiel mit mehr oder weniger klaren Bildern“. (dpa)