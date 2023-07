Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten – heute ist der Musiker Danger Dan an der Reihe.

Wie viel Geld möchten Sie besitzen?

Man braucht Geld nicht zum Glücklichsein, es geht im Leben um wichtigere Dinge. Geld nimmt man nicht mit ins Grab, das letzte Hemd hat keine Taschen, wir kommen und gehen mit leeren Händen und dazwischen zählt nur Begegnung und Erfahrungen. Die Welt ein Stück besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat, um so was geht‘s. Dich um deine Familie zu kümmern, Kinder zu kriegen, etwas Gutes zu tun usw. Zum Beispiel einen Baum pflanzen. In einer tausend Jahre alten spirituellen Geschichte, die sich so ähnlich erzählt wird in allen Kulturkreisen der ganzen Welt, da lebte ein reicher Mann, der hatte ganz viel Geld und hat es gespart und nie jemandem was abgegeben und am Ende war er dann ganz alleine und ist unglücklich gestorben. Das Geld hatte ihn nicht glücklich gemacht, als er tot war, war er gestorben. Also denkt immer daran, das Glück liegt auf der Straße, ich sag mal so: Yoga, Demeter, Ying & Yang, Neil Young, spirituelles Wirtschaften, Ganzheitlichkeit und regionales Bio-Essen möglichst nachhaltig – das sind wahre Werte im Leben. Liebe, die kann man sich nicht kaufen für Geld. Und was wäre das Leben ohne die Liebe. Oder ohne Musik, oder ohne besondere Augenblicke. Einfach mal im Hier und Jetzt sein, den Wind auf der Haut spüren, sich fallen lassen, mit ausgebreiteten Armen am Strand stehen und eine Drohne fliegt drumherum. Weil ich es mir wert bin. Wie das Land, so das Jever. Ach, hundert Millionen Euro minimum, eher mehr.

Möchten Sie das absolute Gedächtnis?

Natürlich nicht. Ich ärgere mich oft über meine Vergesslichkeit, glaube aber, dass mein Leben dadurch an Glanz und Farbe gewonnen hat, dass ich mir einiges im Nachhinein schönreden konnte. Ein absolutes Gedächtnis stünde dem im Weg.

Was tun Sie für Geld nicht?

Die Erfahrung zeigt, dass ich für die entsprechenden Summen meine Ideale schnell über Bord werfe. Bislang habe ich noch nicht genug unmoralische Angebote bekommen, um einschätzen zu können, wie tief ich fallen kann. Aber tiefer, als uns allen lieb ist.

Was gefällt Ihnen am Neuen Testament?

Einige Sünden gefallen mir gut, ich bin leicht zu verführen.

Kennen Sie Tiere mit Humor?

Die Antilopen Gang ist eine sehr humorvolle Gang. Auch wenn dieser Witz hier das Gegenteil unter Beweis stellt. An der Stelle möchte ich mich direkt entschuldigen.

Am 13. Juli tritt Danger Dan beim Stimmen-Festival in Lörrach auf. Weitere Informationen dazu auf www.stimmen.com