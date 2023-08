Deutschland, Mitte der Sechzigerjahre. Die Wirtschaft brummt, die Schlote qualmen; längst ist verdrängt, welchen Rauch vor gut zwanzig Jahren ganz andere Schornsteine ausgestoßen haben. Nur einer kann nicht vergessen, was sich damals zugetragen hat: „Wenn es Sühne gäbe und Strafe und Vergeltung“, sagt sich Erich Straffer, „dann wären alle Deutschen tot.“

Später wiederholt er den Satz in ähnlicher Form, spricht diesmal jedoch von Gerechtigkeit. Dass sich seine Landsleute nach dem Zweiten Weltkrieg allesamt hinter Hitler und Himmler, Goebbels und Göring versteckt haben, wurmt ihn gewaltig. Vor allem, weil viele nahtlos auch in der Bundesrepublik Karriere gemacht haben, einige gar in hervorgehobener Position: Hans Globke im Kanzleramt, Josef Neckermann als Versandhauskönig und Dressurreiter. Von den vielen Schreibtischtätern ganz zu schweigen: „Und man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht“, wie es in Bertolt Brechts „Moritat von Mackie Messer“ heißt.

Der Autor Wolfgang Wissler, 1960 in Basel geboren und in Lörrach aufgewachsen, ist seit über dreißig Jahren SÜDKURIER-Redakteur. „Straffers Nacht“ (240 Seiten, 22 Euro) ist nach den Krimi-Kurzgeschichten „Er sagt: Töte ihn!“ (2019) und dem historischen Werk „Kolumbus, der entsorgte Entdecker“ (2021) sein drittes Buch. Der Roman ist im Bielefelder Pendragon Verlag erschienen. Wissler lebt in Konstanz. Dort wird es auch zwei Lesungen geben: am 19. September im K9 und am 17. Oktober in der Buchhandlung Homburger und Hepp. (tpg)

Auch Straffer, Mitte fünfzig und ehedem SS-Obergruppenführer, ist mittlerweile ein Geschöpf der Nacht: Regelmäßig dreht der Mann in einer Finsternis, die ihn irgendwann, wie er glaubt, ratzfatz und ohne einen Rülpser aufsaugen wird, seine Runden als Nachtwächter einer Fabrik; ein kleines Rädchen im Getriebe des Wirtschaftswunders. Von seiner früheren Bedeutung als Generalleutnant der SS sind zum großen Kummer der Gattin allein Erinnerungen geblieben; einst sonnte sie sich in Glanz ihres Ehemanns, nun hält sie ihm vor, er sei bloß noch ein erbärmlicher Wicht, der seiner Familie nur eine muffige Zweizimmerwohnung bieten könne.

Wolfgang Wissler: „Straffers Nacht“, Roman; Pendragon 2023; 232 Seiten, 22 Euro. | Bild: Cover

Ausgangsbasis des dritten Romans von Wolfgang Wissler war die Frage, wo sie geblieben seien, „die Männer, die Wehrlose von hinten erschossen, nachluden, wieder schossen, nachluden und wieder schossen, stundenlang, bis die lange Grube vollends mit Leichen gefüllt war.“ Der Tod, heißt es in Paul Celans Gedicht „Todesfuge“, „ist ein Meister aus Deutschland“, und Straffer war dieser Meister in Person. Sein Auftrag war die „Vernichtung nicht-arischer Staatsfeinde“; er hat ihn mit deutscher Gründlichkeit erledigt.

Kurze, rasante Sätze

Heute flüchtet er sich tagsüber ins Kino, nachts hängt er seinen Gedanken nach. Irgendwann bekommt er einen neuen Kollegen, einen Juden ausgerechnet, der aus Israel nach Deutschland gekommen ist, um die Ermordung seines Onkels zu rächen; und wie es der Zufall will, weiß Straffer nur allzu gut, um wen es sich handelt. Jetzt offenbart Wissler endlich, was es mit der ominösen „Grube“ auf sich hat, die in der ersten Hälfte der Geschichte immer wieder zur Sprache kommt.

Schon der Handlungskern dieses Buches ist sehr besonders. Bemerkenswert ist „Straffers Nacht“ auch wegen des Stils: Kurze, zum Teil regelrecht rasante Sätze sorgen dafür, dass die Erzählung oft ein enormes Tempo vorlegt. Zum Ausgleich schickt Wissler seinen Antihelden ins Kino, wo sich Straffer an der aus ihrer „Sissi“-Schublade geflohenen Romy Schneider abarbeitet, die nun in Frankreich „zerquälende Seelendramen“ dreht.

Von der Banalität des Bösen

Hochinteressant sind auch die Exkurse mit Hitlers jüngster Schwester Paula, die selbst im fortgeschrittenen Alter noch regelmäßig Verehrerpost bekommt, oder den NS-Größen, die nach Kriegsende im mondänen luxemburgischen Kurhotel auf ihren Prozess warten; gerade dieses Kapitel liefert im Grunde Stoff für einen eigenen Roman. Ähnlich entlarvend ist ein Gespräch mit einem alten Kameraden über das Filmgeschäft: Anhand der Produktion der „Winnetou“-Filme beschreibt Wissler, wie nahtlos sich die früheren Propaganda-Schreiber den neuen Verhältnissen angepasst haben.

Zu einer Zumutung im besten Sinn wird die Lektüre durch die inneren Monologe, auch wenn das ein Drahtseilakt ist, weil die Leserschaft auf diese Weise förmlich zur Identifikation mit der sinistren Hauptfigur gezwungen wird: Man muss sich mit Straffers Weltbild auseinandersetzen und Deutschland durch die Augen eines mutmaßlichen Monsters betrachten. Ohne Uniform und Rang entpuppt sich der Mann jedoch als kleines Würstchen, was sich allerdings umgehend ändert, sobald einstige Untergebene ihm den gebührenden Respekt entgegenbringen. Sollte er so etwas wie Scham empfinden, dann allenfalls wegen seiner als „Clownskostüm“ empfundenen Nachtwächteruniform.

So entlarvt der Roman nicht zuletzt die „Banalität des Bösen“, wie die Philosophin Hannah Arendt einst ihr Buch über den Prozess gegen Adolf Eichmann, den Organisator der Judenverfolgung, überschrieben hat. Wie der Mittäter beim Massenmord redet sich auch Straffer damit heraus, bloß Befehle ausgeführt zu haben.