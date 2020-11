Die meisten Menschen ärgern sich furchtbar, wenn bereits im August die Tüten mit Spekulatius neben den Einkaufswagen liegen. Noch mehr nerven die ersten Schokosterne im September. Spätestens am heutigen Reformationstag stolpern eilige Kunden über Christbaumständer mit dem Durchmesser eines Autoreifens. Man ahnt: Die aufgebauten saisonalen Stolperfallen kündigen Weihnachten an.

Viele fluchen über diese kaum zu übersehenden Frühstarter. Was, schon wieder Tannengrün und Lametta? Dann folgen Floskeln, die bald jeder auswendig kennt: Kinder, wie die Zeit vergeht. Kritische Menschen oder solche, die sich für kritisch halten, schimpfen sodann auf den Kommerz. Ja ja, die kommerzialisierte Adventszeit sei ein Übel unserer Zeit, heißt es. Wie kann man auch in diesen besinnlichen Tagen ans Geldverdienen denken?

Corona Die zweite allgemeine Verunsicherung: So ist das Stimmungsbild bei den Kulturschaffenden in unserer Region vor dem Lockdown Das könnte Sie auch interessieren

Nun hatte Weihnachten schon immer mit Mästen, Schlachten, Räuchern, mit Kaufen und Tauschen zu tun. Irgendwoher muss der Glanz ja kommen, mit dem die eigene Hütte an Heiligabend bestrahlt wird. Das fängt beim guten Essen an, geht über die neuerdings vegane Pastete und endet bei exquisiten Geschenken. Kaufen und Erwerben und Spenden sind Seiten desselben Festes. Maria und Josef nahmen die Luxusgeschenke der Drei Könige auch an, so viel man weiß. Umtausch ausgeschlossen.

Das fleischgewordene Idealkonstrukt der Dezembertage ist der Weihnachtsmarkt. Er bringt zusammen, was zusammengehört: den deutschen Hang zur Innerlichkeit, den äußerlichen Hang zum Durst und den Drang nach Artikeln, die man elf Monate lang nicht einmal anschauen würde. Unter allen Verkaufsveranstaltungen sind die Bimmel- und Bummelmärkte die liebsten. Sie vernebeln den klaren Blick und öffnen das Herz.

All das findet in diesem heillosen Corona-Jahr nicht statt. Oder so gebremst, dass von Besinnlichkeit keine Rede sein wird, eher von Sinnkrise. Glühwein mit Maske vor dem Gesicht geht nicht. Die Kindlein dürfen nicht singen, die Bläser weder vorglühen noch Blasmusik spielen. Sogar Nürnberg, der Mercedesstern unter den Weihnachtsmärkten, wird abgesagt.

Meinung Die Schließung von Kultureinrichtungen im Corona-Lockdown ist teilweise nachvollziehbar. Dennoch hat die Politik versagt von Johannes Bruggaier Das könnte Sie auch interessieren

Warum tut das so weh? Rein einkaufstechnisch sind die dekorierte Budendörfer überflüssig geworden. Die meisten Bürger sacken ihren Bedarf in gesichtslosen Discountern ein, die sich vor den Städten ausbreiten, während deren Ortskerne verwaisen und immer mehr Fenster dunkel bleiben. Der sehr clevere Konsument geht gleich ins Internet, was den Vorteil hat, dass er und sie keinen Schritt vor die Haustür tun müssen und ihnen das Gespräch mit echten Menschen erspart bleibt. So geht es schneller, ist scheinbar günstig und menschlich absolut keimfrei. Aber, so dämmert es immer mehr Menschen, da fehlt doch etwas – die Begegnung. An dieser Stelle kommen die guten alten Weihnachtsmärkte ins Spiel, bei denen Bekannte und Unbekannte den Weg kreuzen und das Vorglühen in die dritte Runde geht.

Wenn der Mensch ein geselliges Wesen sein sollte, dann sind die überzuckerten Märkte im Advent der wuselnde Beweis dafür. Menschen treffen gerne auf Menschen, wenigstens die meisten. Und sie tun das nicht in fensterlosen Outlets, sondern in schönen Häusern, die aussehen wie die Häuser in Zeiten, als die Städte noch vitale Mitte waren.