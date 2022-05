Literatur vor 1 Stunde

Edgar Selge erklärt vor Auftritt in Konstanz, warum er weiter gegen Schwere-Waffen-Lieferungen ist

Am Samstag liest Schauspieler Edgar Selge in Konstanz aus seinem Buch „Hast du uns endlich gefunden“. Im SÜDKURIER-Interview erklärt er vorab, warum er den Offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz unterzeichnet hat.