Theater vor 2 Stunden

Eben noch war Bernhard Stengele auf Theaterbühnen am Bodensee, jetzt wird er Minister in Thüringen

Der Schauspieler hatte seine große Zeit in Konstanz unter Dagmar Schlingmann. Doch auch in Überlingen und Meersburg kennt man Bernhard Stengele. Jetzt wird er Vize-Ministerpräsident in Thüringen – wie kam es dazu?