Richard Wagner

Die Antisemitismuskeule ist mitunter schnell zur Hand, wenn es darum geht, unliebsame Künstler unmöglich zu machen. Beim wohl bedeutendsten deutschen Opernkomponisten liegt der Fall jedoch auf der Hand.

In seinem Aufsatz „Das Judenthum in der Musik“ fabulierte er über das angeblich „das unwillkürlich Abstoßende, welches die Persönlichkeit und das Wesen der Juden für uns hat“, rechtfertigte die „instinktmäßige Abneigung“ gegen dasselbe und ereiferte sich über ihr „Sinn und Geist verwirrendes Gegurgel, Gejodel und Geplapper“.

Es kann nicht verwundern, dass die Nationalsozialisten diese Hetze nur zu gerne aufgriffen. Wagners „Walkürenritt“ diente als Begleitmusik zur Kriegspropaganda in der Wochenschau, die Schwiegertochter des Komponisten empfing Adolf Hitler persönlich auf dem Grünen Hügel in Bayreuth, aus ihrer glühenden Bewunderung für ihn machte sie bis zuletzt kein Hehl. Kann man diesen Mann von seinem Werk trennen?

Richard Wagner in einem Porträt von Franz von Lenbach, 1895. | Bild: Wikipedia

Ja, sagen die einen: Für seine posthume Vereinnahmung durch die Nazis kann er nichts. Nein, halten die anderen dagegen: Der Mann hat mit seinem Werk den Boden gedüngt, auf dem der Holocaust überhaupt entstehen konnte. In Israel war eine Aufführung seiner Musik lange ein Tabu. Als Daniel Barenboim 2001 mit der Berliner Staatskapelle in Jerusalem die Ouvertüre zu „Tristan und Isolde“ anzustimmen wagte, kam es zum Eklat.

Emil Nolde

Was für Richard Wagner gilt, lässt sich in seinem Fall nicht mehr behaupten – dass nämlich sein glühender Antisemitismus nichts zu tun hätte mit den Verbrechen der Nazizeit. Noch im Jahr der Machtergreifung durch die NSDAP wurde er bei den neuen Herren mit einem „Entjudungsplan“ vorstellig. Ungeliebte Kollegen wie Max Pechstein denunzierte er wegen vermeintlich jüdischer Abstammung. In dieser Zeit konnte Nolde noch darauf hoffen, mit seinem expressionistischen Stil zum führenden Staatskünstler aufzusteigen.

Dem später bei den Nazis so populären Blut-und-Boden-Realismus war nämlich keineswegs von Anfang an der Boden bereitet gewesen. Noch bis Mitte der 30er-Jahre gab es auch einflussreiche Befürworter einer modernen Ästhetik als Markenzeichen des deutschen Wesens, und gerade junge Parteikader konnten sich Emil Nolde gut als Galionsfigur für diese Strömung vorstellen.

Doch erst landeten seine Bilder in der NS-Propagandaausstellung „Entartete Kunst“, dann folgte der Ausschluss aus der Reichskammer der bildenden Künste.

Emil Nolde in einer Aufnahme aus dem Jahr 1952. | Bild: DPA

Zum Staatskünstler reichte es kurioserweise erst in der jungen Bundesrepublik: Nolde tilgte die antisemitischen Äußerungen aus seinen Schriften, inszenierte sich als Naziopfer. Als die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (ein großer Richard-Wagner-Fan) wegen neuer Forschungsergebnisse seine Werke aus ihrem Büro entfernen ließ, entbrannte in den Feuilletons eine Debatte. Muss man den Künstler vom Werk trennen? Oder hat Kunst von Antisemiten in politischen Räumen generell nichts verloren?

Teodor Currentzis

Der griechische Dirigent zählte lange zu den Stars der internationalen Klassikszene, und Eskapaden wie etwa eine nur fünf Tage vor Probenbeginn abgesagte Teilnahme an Donaueschinger Musiktagen 2012 verbuchte man unter Allüren, wie sie bei großen Künstlern bisweilen vorkommen können. Dass er 2014 die ihm von Putin persönlich per Dekret erteilte russische Staatsbürgerschaft annahm, provozierte zwar Kritik. Auf seine Karriere wirkte sich der Vorgang jedoch kaum aus: 2017 dirigierte er erstmals bei den Salzburger Festspielen, 2018 übernahm er den Chefposten beim SWR-Symphonieorchester.

Doch seit Russlands Überfall auf die Ukraine ist es mit der Nachsicht vorbei, sein Schweigen stößt bei Kollegen wie Journalisten zusehends auf Kritik.

Der griechisch-russische Dirigent Teodor Currentzis dirigiert im Festspielhaus von Baden-Baden die Oper La Boheme. | Bild: Sebastian Gollnow

Die Philharmonie Köln sagte ein Konzert mit ihm ab, auch die Hamburger Elbphilharmonie nahm einen Auftritt wieder aus dem Programm. Und Star-Schlagzeuger Martin Grubinger ätzt: „Das ist für mich kein Künstler mehr. Wir haben Butscha erlebt. Wie kann ich da als Künstler schweigen? Wie kann ich am nächsten Tag auf die Bühne gehen und das Schöne und Gute transportieren? Wie kann ich zu den Salzburger Festspielen gehen und sagen: Jetzt interpretiere ich euch den Beethoven?“

Michael Jackson

Die Gerüchte hatte es schon zu seinen Lebzeiten gegeben. Der King of Pop, hieß es, sei womöglich mehr als nur besonders kinderlieb. Was auf seiner Neverland-Ranch – ein großer Vergnügungspark, auf dem sich kranke und arme Kinder von ihren Alltagssorgen erholen sollten – vor sich gehe, verdiene eine schärfere Beobachtung von Jugendschützern.

Und tatsächlich hatte es sogar juristische Auseinandersetzungen gegeben: 1993 zahlte Jackson eine siebenstellige Summe an die Familie eines 13-Jährigen, bestand aber darauf, er habe sich nichts zu schulden kommen lassen. 2003 wurde er unter anderem wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung angeklagt – nach einem Aufsehen erregenden Prozess aber zwei Jahre später freigesprochen.

Michael Jackson, vier Jahre vor seinem Tod. | Bild: TIMOTHY A. CLARY

Umso eigenartiger mag erscheinen, dass erst der 2019 und damit zehn Jahre nach Jacksons Tod erschienene Dokumentarfilm „Leaving Neverland“ die Debatte um eine Trennung von Künstler und Werk befeuerte. Wegen der darin erhobenen (und durchaus umstrittenen) Missbrauchsvorwürfe entschieden sich etliche Radiosender, Michael Jacksons Musik aus dem Programm zu verbannen. Und auch wenn viele später wieder zurückruderten: Ein auffallender Rückgang seiner medialen Präsenz ist bis heute unverkennbar.

Peter Handke

In den ausgehenden 60er-Jahren, als Rebellion noch gefragt war, legte er mit seiner harschen Kritik an den bestehenden Verhältnissen noch den Grundstein für seinen Ruhm. Unvergessen ist sein Auftritt bei der Autorenvereinigung „Gruppe 47“, deren Mitgliedern er „Beschreibungsimpotenz“ und „läppische Literatur“ bescheinigte. Sich von Handke beleidigen zu lassen, gehörte schon bald zum guten Ton, sogar ein Theaterstück mit dem Titel „Publikumsbeschimpfung“ ist daraus entstanden.

Doch als der österreichische Schriftsteller in den 90er-Jahren den Balkan bereiste, wurde aus dem Liebling des Feuilletons ein politischer Problemfall: In seinem Text „Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien“ verteidigt er die Serben gegen pauschale Schuldzuweisungen.

Kritiker werfen ihm vor, das Massaker von Srebrenica zu relativieren und Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben. Der Streit spitzt sich zu, als er Serbiens des Völkermords beschuldigten Staatspräsidenten Slobodan Milosevic verteidigt und bei dessen Beerdigung 2006 als Grabredner auftritt.

Peter Handke vor der Entgegennahme des Friedensnobelpreises, 2019. | Bild: FRANCOIS MORI

Für 13 Jahre schien die Debatte danach befriedet. Doch dann kam die Nachricht: Peter Handke erhält den Literaturnobelpreis! Für „ein einflussreiches Werk, das mit sprachlicher Genialität die Peripherie und die Spezifizität der menschlichen Erfahrung untersucht“, wie es hieß.

Doch hilft sprachliche Genialität aus einer politischen Sackgasse? Die Aufgabe der Literatur, erklärte ein Jurymitglied, sei nun mal eine andere als lediglich zu bestätigen, was die Gesellschaft für moralisch richtig betrachte. Die Preisverleihung bleibt dennoch bis heute umstritten.