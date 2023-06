Kollaborateure – einst bezeichnete man damit Menschen, die sich mit dem Feind zusammenschließen. Längst ist der einstige Kampfbegriff aber in der Kultur angekommen. Dort heißt die künstlerische Zusammenarbeit jetzt Kollaboration.

So auch bei den Donaueschinger Musiktagen, die in diesem Jahr (19. bis 22. Oktober) unter dem Generalthema „Collaboration“ (mit englischem c) stehen. Schön an diesem Wort ist, das ein weiteres Wort darin steckt: „Labor“, was wiederum – darauf verwies jetzt die künstlerische Leiterin des Festivals Lydia Rilling – den experimentellen Charakter der Musiktage zum Ausdruck bringt.

„ColLABORation“: Das Logo der Donaueschinger Musiktage 2023. | Bild: SWR

Der Fokus der diesjährigen Musiktage liegt also laut Rilling auf „kollaborativen Arbeitsweisen“, auf Kooperationen, in denen die Unterscheidung zwischen Komposition und Aufführung häufig verschwimmt oder irrelevant wird. Der Künstler, der einsam in seinem Komponierstübchen an seiner Partitur schreibt und sie erst im Stadium der Vollendung an die Interpreten zum Einstudieren gibt, ist damit zwar noch kein Auslaufmodell, zumindest aber eines mit Renovierungsbedarf.

Was im Jazz normal ist – die Improvisation als Ausdruck kollektiver Kreativität – ist in der Neuen Musik trotz wiederkehrender Ansätze seit den Sechzigerjahren eher die Ausnahme geblieben. Und wenn es dann noch um ein Projekt für Orchester gehen soll, wird es vollends spannend: Wie bitteschön sollen 100 Musiker und Musikerinnen gemeinsam eine neue Komposition kreieren?

Elektronik-Pionierin Eliane Radigue. | Bild: Eleonore Huisse

Genau das soll aber im Oktober passieren. Eingeladen ist die Französin Eliane Radigue, eine Pionierin der elektronischen Musik der Fünfzigerjahre. Die bereits 91-Jährige hat nun erstmals die Gelegenheit, mit einem Orchester (dem SWR Symphonieorchester) zusammenzuarbeiten. Dabei verzichtet sie völlig auf eine Partitur und setzt statt dessen auf ihre erprobte Arbeitsweise, die auf einer rein mündlichen Überlieferung basiert.

Es ist eines von mehreren unterschiedlichen Konzepten des kreativen Teamworks, die an dem Donaueschinger Wochenende zu erleben sind. Ein anderes präsentiert das Ensemble Ascolta: Hier haben sich mit Felicitas Hoppe und Iris ter Schiphorst sowie Anja Kampmann und Elnaz Seyedi jeweils eine Schriftstellerin und eine Komponistin im Tandem auf einen ergebnisoffenen Dialog mit den Mitteln von Musik und Sprache eingelassen.

Vorzugspreis für die Menschen vor Ort

Übrigens: Bewohner des Schwarzwald-Baar-Kreises erhalten für alle Veranstaltungen Karten zum Vorzugspreis von 12 EUR. Das soll den Zugang für die Menschen vor Ort erleichtern, die zwar neugierig sind auf diese in den Augen vieler irgendwie exotische Veranstaltung, sich jedoch nicht sicher sind, ob sie für 30 Euro das Wagnis einer Enttäuschung eingehen wollen.

Die Karten können unter Vorlage eines Nachweises des Wohnortes in der Tourist-Information der Stadt Donaueschingen sowie an der Abendkasse erworben werden.

Das detaillierte Programm findet sich unter http://SWR.de/donaueschingen